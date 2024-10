Solenidade assinala hoje o Dia do Aviador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social desta quarta no seu JC

O brigadeiro Valdir Codinhoto, comandante do Segundo Comando Aéreo Regional, preside hoje, às 9h, no quartel general daquela instituição militar, o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Evento terá a presença de autoridades civis e militares e desfile da tropa, leitura de mensagem do brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica e entrega de comendas da Força Aérea.

PREMIAÇÃO

A 20ª edição do Prêmio Urbana de Jornalismo, realizado pela Urbana-PE em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, revela os vencedores hoje, no Restaurante Ruffo. Nosso jornal está concorrendo nas quatro categorias: Reportagem em Texto, Áudio, Vídeo e Fotografia.

REPRESENTANTE

A recifense Camila Coutinho gravou ontem para o documentário de Paulo Borges, sócio criador e fundador do São Paulo Fashion Week. Na produção, ela representa as influenciadoras no tema de moda e influência da mídia digital.

MÓVEIS

Dóris David de Souza promove hoje almoço na Casapronta para o lançamento das novas peças da coleção “Tupiniquim”, de Roberta Banqueri, eleita a Designer do Ano 2023 pela Elle Deco Brasil.

CELEBRAÇÃO

O chef César Santos celebra os 32 anos do seu restaurante, Oficina do Sabor, com jantar especial assinado por ele e por mais três chefs convidados no dia 22 de novembro.

INVESTIMENTOS

O governo de Pernambuco, através da SDEC e ADEPE, anunciou um investimento de R$ 70,4 milhões no estado, com expectativa de gerar 642 novos empregos, sendo 137 na Região Metropolitana e 505 no interior.

TURISMO

De acordo com levantamento feito pelo site de viagens Kayak, Recife está em primeiro lugar entre os destinos nacionais mais buscados para as férias de verão. A pesquisa também elencou alguns destinos que tiveram um alto crescimento nas buscas em relação ao mesmo período do ano passado. Nessa segunda lista, Petrolina/PE ocupa o terceiro lugar.

CULINÁRIA

O Festival Gastronômico Sabor do Campo, uma das principais atrações da 31ª Agrinordeste, contará com a presença da chef Kátia Barbosa. Ela fará oficinas e aulas-show durante o evento.

EMOÇÕES

Márcia Carneiro, engenheira e cientista do IBGE, comemora o aniversário hoje no Black Angus, com fortes emoções. Irá receber, entre os convidados, a filha e o genro, que há 8 anos moram na cidade francesa Thonon Les Bains.

BRASILEIROS

O Ministério da Cultura lança, uma plataforma de “streaming”, que vai exibir exclusivamente documentários e filmes brasileiros.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Quem entra no Santuário de Lourdes como turista sai peregrino.” (Roberta Soares)

O RECENTRO promove evento hoje e amanhã, na Casa Cor, para orientar investidores e proprietários de imóveis no Centro do Recife e sobre a regularização imobiliária, eventos da CasaCor.

SÁBADO, Bruno Herbert comemora seus 50 anos no reunindo amigo no Vasto.

RAQUEL Lyra está tratando pessoalmente, com lideranças da área, as obras do Aeroporto de Fernando de Noronha.

ANA Zoraide e Ana Lucila Maranhão passaram o final de semana no Viver Hotel Fazenda, recebidas por Zilma e Djalma Milano Atroch.

MARCELO Maia Valença participa do Congresso da Academia Americana de Oftalmologia, em Chicago.

O PADRE Humberto Ferreira Castelo Branco festeja os dois anos de ordenação sacerdotal.

O EX-CEO da “Abercrombie & Fitch”, Mike Jeffries, foi preso por tráfico sexual e acusações de prostituição interestaduais.

NOS PRÓXIMOS 10 anos, os imigrantes têm o potencial de contribuir com um impressionante crescimento de US$ 7 trilhões para o PIB dos Estados Unidos, segundo dados do Congresso americano.

ANIVERSARIANTES

Abdo Vila Nova, Afonso Medeiros Filho, André Farias, Antônio Carlos da Silveira, Edgar Mattos, Eliana Padilha, Francisco Rosário, Judite Barbosa, Lise Maria Figueiredo, Luiz Augusto Sampaio Filho, Manoel Emídio Leão, Maria Antônia da Matta, Marilena Inojosa, Sérgio Paraíso, Simone Duque de Miranda, Socorro Barbosa e Walfrido Antunes Neto.