A Exposição de Arte do Imip terá 105 participantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um evento de muita tradição no nosso mundo cultural, a Exposição de Arte do Imip terá sua 23ª edição inaugurada amanhã, às 19h, no Museu do Estado. O grande homenageado deste ano será o pintor, escultor, desenhista e escritor, José Cláudio que participou de várias edições e que faleceu em dezembro do ano passado. Mostra terá 105 expositores, com trabalhos de Francisco Brennand, Reynaldo Fonseca, Maurício Arraes, André Valença, Plinio Palhano, Suzana Azevedo, Thina Cunha, Timóteo, Ferreira, Pragana, Margot Monteiro, Edson Menezes, Antônio mendes, George Barbosa, Mané Tatu, Lise Figueiredo e Marisa Lacerda, entre outros.

HIPER

Ilson Mateus preside hoje a inauguração do primeiro São Mateus Hiper do Recife. Fica em Casa Forte, no espaço onde funcionou por muitos anos o Hiper Bompreço.

PERIGO

Um conhecido ortopedista e traumatologista do Recife me revela que o acidente do Lula mostra um quadro muito comum nas suas químicas: fraturas em idosos por quedas no banheiro.

NORDESTE

A deputada Maria Arraes se posicionou nas redes sociais após receber comentários xenofóbicos no vídeo que postou enaltecendo a cultura nordestina. Além de defender a região, mostrou dados importantes, como a liderança do Nordeste nas Olimpíadas Nacionais de História.

PALESTRA

Nosso companheiro de redação Emannuel Bento participa de debate sobre o papel do jornalismo na valorização do frevo, sábado, no Paço do Frevo. A roda de conversa contará também com as jornalistas Moema França e Lule Veras.

BOLSA

Uma das bolsas mais cobiçadas, a Birkin original será exposta em uma mostra, batizada de "Excellence à Française", até o próximo dia 30, em Paris. Sem dúvidas, o objeto é símbolo de status a nível mundial.

TATUAGENS

A Art Tattoo Expo 2024, a maior feira de tatuagem do Norte e Nordeste, valoriza a cena musical local e abre espaço para os artistas pernambucanos. Com o tema “O Sopro do Dragão”, a 4ª edição acontece no Recife Expo Center, de 31 de outubro a 3 de novembro, com shows de vários artistas pernambucanos.

CLARICE

O acadêmico Godofredo de Oliveira Neto coordena hoje, na Academia Brasileira de Letras, a mesa redonda “A Itália de Clarice Lispector", com a historiadora Amélia Pietrani.

MANDETTA

O ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta estará no Recife participa, hoje, do 7º Fórum de Doenças Relacionadas à Assistência à Saúde promovido pelo Sindhosp. Vai debater se estamos prontos para uma nova pandemia. Participam também o ex-secretário de saúde de Pernambuco André Longo e a atual secretária de saúde do Recife Luciana Albuquerque.

HALLOWEEN

O Cabine Kids no Plaza Shopping entra no clima do Halloween com atividades neste sábado e domingo. Entre elas, oficinas temáticas com slime, massinha de biscuit e pintura de tela e gesso, além da caça aos doces em lojas do espaço.