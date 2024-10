Beyoncé participará de comício de Kamala Harris amanhã, informa fonte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Altas expectativas para que Beyoncé, um dos ícones da música mundial, marque presença nesta sexta-feira (25) no comício da candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. O evento será em Houston, no Texas, cidade natal da cantora. Segundo os jornais, a informação partiu de um funcionário da campanha à CNN.

Em julho deste ano, a cantora autorizou o uso de sua música "Freedom" do álbum Lemonade, nos eventos de campanhada candidata. No mesmo período, Tina Knowles, mãe de Beyoncé, publicou uma foto com Kamala e afirmou: "Nova, jovem, afiada, energia! Vocês pediram e o nosso Presidente Biden fez o que era melhor para o país! Deixando o ego, o poder e a fama de lado. Essa é a definição de um grande líder. Obrigado, Presidente Biden pelo seu serviço e liderança. Vai Vice-Presidente Kamala Harris para Presidente."

Em agosto, alguns relatos circularam sobre uma possível participação de Beyoncé na Convenção Nacional Democrata, mas não chegou a acontecer.