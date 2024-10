Político pernambucano também dormia na casa de apoiadores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A decisão eleitoreira de Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, de dormir nas casas de apoiadores, não tem nada de original. Newton Carneiro, que foi deputado estadual e prefeito de Jaboatão dos Guararapes, também tinha estre hábito. Com uma diferença: não acertava antes. Pedia abrigo quando visitava comunidades, mesmo fora de campanha eleitorais.

Na formatura da segunda turma do projeto "Embarque Digital" da Prefeitura do Recife, o padre Pedro Rubens, reitor da Unicap, o secretário Frederico Amâncio, o prefeito João Campos e o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena - Marlon Diego/Divulgação

MESTRADO

A advogada Erika Ferraz foi aprovada, com mérito, no mestrado da Universidade de São Francisco –USP, na área do Direito Comercial, com a tese “A não concorrência dos Administradores das S/A.” Entre os membros da banca examinadora o professor Ivanildo Figueiredo, da UFPE.

TELETON

O SBT confirmou para os dias 8 e 9 de setembro, a edição do Teleton, que terá a participação confirmada de Xuxa. Evento será em homenagem a Sílvio Santos, criador do projeto e que o apresentou por muitos anos. Foi graças a ele, por exemplo, que foi construída a AACD do Recife.

RESORT

Temistocles Douglas assumiu a gerência-geral do Samoa Beach Resort, em Muro Alto.

E-COMMERCE

O responsável pela maior movimentação de setembro nos e-commerces foi o iFood, grande nome do setor de alimentos no Brasil, ultrapassando a gigante chinesa AliExpress e assumindo a oitava posição no ranking do top 10 das plataformas de vendas online.

NA OFICINA

Os 53 anos da Oficina Francisco Brennand serão assinados no dia 9 de novembro, com a abertura da coletiva “Cosmo/Chão” com trabalhos de 14 artistas de vários estados do país, no espaço “Accademia”. Vários pintores, como os mineiros Davi de Jesus, Josie e Advânio Lessa vão expor no Nordeste pela primeira vez.

CRIANÇAS

Além da tradicional exposição, a Casa Cor tem sido espaço para lançamentos, almoços de negócios e parcerias dentro da programação. Agora, até o dia 03 de novembro, todas as terça-feiras serão abertas para receber gratuitamente alunos de escolas públicas da Região Metropolitana do Recife para uma visita guiada pelos 34 espaços da mostra.

VOOS

Recife, a partir do dia 2 de dezembro, terá três voos semanais para Buenos Aires, na Argentina. O Governo de Pernambuco espera que o fluxo de turistas para o estado aumente 50% em alta temporada, em relação ao ano passado.

MÚSICA

O grupo SaGrama estreia o projeto “Na Trilha dos 30”, com show no Teatro do Parque, dia 2 de novembro. Evento marcará a estreia de dois novos músicos, os percussionistas Danielly Yohanna e Isaac Souza. Eles começaram a carreira como alunos de percussão de Tarcísio Resende, no Movimento Pró-Criança.

FAVORITOS

O PL e o União Brasil são os partidos com mais candidatos liderando as pesquisas nas 51 cidades brasileiras que terão eleição de 2º turno no próximo domingo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O verdadeiro fado não é de Lisboa, mas sim o de Coimbra.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

O ADVOGADO Rodrigo Ferraz foi nomeado presidente da Comissão de Direito Comercial do Instituto de Advogados de Pernambuco.

.

NANDO Reis faz show hoje, no Teatro Guararapes.

SERÁ no dia 7 de novembro a inauguração da nova loja Arezzo do Shopping Recife, que será a maior do Brasil.

FOI um espetáculo a decoração do aniversário de dois anos de Maria Flor, filha de Virgínia e Zé Felipe.

TERMINAM hoje os comícios para o segundo turno das eleições de domingo.

GRAY Portela, artista de Petrolina participa de evento hoje, no espaço O Ateliê do Artista, das arquitetas Karla Rivas, Emiko Arrunategui e Doró Meira na Casa Cor.

MARINA Medeiros faz tributo a Rita Lee e Elis Regina no Taca Música, hoje, no Shopping Tacaruna.

COM vários artistas nacionais e internacionais, a 18ª edição do Festival de Circo do Brasil acontecerá no Recife entre os dias 1º e 10 de novembro.

ANIVERSARIANTES Alexandre Silveira, Ana Paula Bernardes, David Kelner Fontes, Helena Amaral, Margarete Serpa, Ralph de Carvalho, Rafael Machado Cavalcanti, Renato Botto Filho, Solange Lino, Susana Leal, Valero Guidotti Gil Neto, Virgílio Tavares de Melo e Zuza Miranda.