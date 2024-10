Cantora portuguesa Maro promete show caloroso e intimista para o Teatro RioMar neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora volta para turnê de despedida do seu projeto "A Trio"

Retornando ao Brasil, a cantora Maro vem para apresentar seu projeto de despedida "A Trio". Acompanhada por Dario Barroso e Pau Figueres, dois prezados violonistas da catalunha, a cantora portuguesa traz influências do folk, pop, jazz, world, e grande afeto pela cultura brasileira. O show acontece neste sábado (26), às 20h, no Teatro RioMar.

Maro estreou oficialmente em 2018 e, desde então, lançou cinco álbuns e um EP, além de acumular a abertura de concertos para muitos artistas, como Jessie J, Charlotte Cardin, Téo, entre outros. Ela também já colaborou com Jacob Collier em sua Djesse World Tour em 2019. Maro faz sucesso por onde passa, com shows com ingressos esgotados em Portugal, Espanha, Brasil, México e Estados Unidos.

Em 2020 nasceu o projeto “Itsame, Maro”, dedicado a promover a colaboração à distância, contando com 100 episódios com artistas de todos os gêneros musicais, inclusive os brasileiros Anavitória, Ivan Lins, Vitor Kley e Maria Gadú.