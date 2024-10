Histórias do diretor de novelas pernambucano Aguinaldo Silva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vivendo em Lisboa, o famoso diretor de novelas pernambucano Aguinaldo Silva lança dois livros. Suas memórias, pela Editora Travessia e o relançamento de “No País das Sombras”, de 1978, uma história que se passa em 1604, em Olinda, sobre dois marinheiros portugueses que se apaixonam e acabam sendo condenados à morte. Uma curiosidade: ele foi colega de turma de Jarbas Vasconcelos no Colégio Padre Félix, que funcionava na Avenida Conde da Boa Vista.

JANTAR

O empresário João Marinho abriu as portas do seu apartamento para reunir grupo de empresários em um jantar intimista, marcando a primeira edição do evento Johnnie Walker Blue Label na cidade. A experiência teve menu harmonizado, assinado pelo chef Pedro Godoy.

EVENTO

Muito prestigiado o evento CSX Week, que aconteceu no Instituto Ricardo Brennand, simplesmente o maior evento do setor de experiência do cliente de toda a América Latina. Reuniu profissionais de todo o Brasil e CEOS das maiores empresas nacionais, para uma tarde de palestras, networking, regado a um delicioso buffet e, à noite, com visita guiada pelo Instituto.

LANÇAMENTO

O advogado Leonardo Delgado Caúla lança amanhã, no Paço das Artes, no Poço da Panela, o livro “Daqui Pra Frente é Esquecimento.”

GESTÃO

O ex-reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e presidente do Lide Educação no Estado, Marcelo Carneiro Leão, toma posse hoje, como Diretor do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste O convite partiu da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A solenidade acontecerá no Auditório Prof. Ivon Fittipaldi, no CETENE, na Cidade Universitária.

ATACADÃO

Foi inaugurada unidade do “Atacadão” em Casa Amarela. No local onde João Carlos Paes Mendonça abriu em 1966 a primeira loja do Bompreço, que depois se tornou a maior rede de supermercados do Norte e Nordeste.

DION

Celine Dion, ícone da música, recebeu aplausos de pé do público do “Spirit of Life Gala 2024” da City of Hope. Foi a primeira vez que ela se apresentou num palco depois do show na Torre Eiffel, na abertura da Olimpíada de Paris.

BASQUETE

Pela primeira vez, pai e filho competiram juntos na liga americana de Basquete. Lebron, de 39 anos, e seu filho Bronny James, de 20 anos, jogaram pelo Lakers no NBA.

BAR

O Tan Tan, em São Paulo, foi o único bar brasileiro a entrar no ranking dos 50 melhores bares do mundo 2024. O primeiro lugar foi do mexicano Handshak Speakeasy.

EDUCAÇÃO

O Grupo Ser Educacional, presidido por José Janguiê Diniz, tem 280 mil alunos nas faculdades Uninassau, Unama, Uninorte, Unifael, UNF e Centro Universitário 7 de Setembro.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Toda eleição é atípica.” (Gustavo |Krause)

A COLUNA se enganou, ontem, na legenda da foto da filha de Boris Berenstein, Leila, como sua irmã, que na realidade é sua herdeira.

O GRUPO de Luciano Bivar anunciou que está de saída do partido União Brasil.

HOJE é o Dia Mundial do Macarrão.

MUITOS recifenses clientes da empresa de telefonia Claro reclamaram da queda geral de internet na manhã de ontem.

COMENTADA, negativamente, a decisão de autorizar festas no Parque das Esculturas. Resultou em depredação do local, que foi recentemente revitalizado.

A CHEF Hellida Kelsch promove, amanhã, o Oktoberfest, no Oma Bistrô. Fará clássicos da cozinha alemã para o festival, influência trazida da sua família e do período que viveu no país.

FOI um sucesso o curso de Gustavo Belarmino e Letícia Rossiter, no Mar e Horta.

LEO Santana traz a turnê Paggodin amanhã ao Recife, no Centro de Convenções, com participação de Nattan.

ANIVERSARIANTES Cristina Monteiro Cavalcante, Dulce Catão, Eudo de Magalhães Lyra, Eunice Aquino, Isabelle Gayoso, Joana D’Arc Corrêa Lima, José Ricardo Dias Pereira, Luiz Carlos Ferrer Carneiro, Luiz Ignácio Pessoa de Mello, Maurício Redig Campos, Rafaela Roma, Ricardo Carrilho e Ricardo Gitirina Rodrigues.