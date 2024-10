Corrida no Jockey Club já foi um evento social

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Jockey Clube de Pernambuco promove hoje a 56ª edição do Grande Prêmio Bento Magalhães. Ainda é o maior evento do turfe nordestino, mas está longe, muito longe, do brilho do passado, quando tinha grandes espaços na mídia e era também um evento social. Quando Nilson Lundgren foi presidente, teve até festas na véspera. E, no dia da corrida, os homens estavam de paletó e gravata, a mulheres de chapéu, reunindo muitos nomes de prestígio na nossa sociedade.

IRMÃ ADÉLIA

O prefeito João Campos sancionou a lei do vereador Felipe Alecrim, que muda o nome da “Rua Bom Jesus da Lapa”, na Torre. Agora será Rua Irmã Adélia, homenagem à religiosa que dedicou a vida ao cuidado e à evangelização dos mais necessitados e que está em processo de canonização pelo Vaticano.

PREMIADOS

Um abraço nos companheiros de redação Roberta Soares, Thiago Lucas e Raphael Guerra, que ganharam esta semana importantes prêmios de jornalismo.

O CÉREBRO

A Universidade de São Paulo vai estudar o cérebro de Adilson Maguilla, falecido quinta-feira passada aos 66 anos. O ex-boxeador sofria de encefalopatia traumática crônica, doença sem cura provocada por seguidos traumas na cabeça. Só é possível estudar com profundidade a ETC depois da morte da pessoa. Maguilla concordou doar o cérebro em 2018. É um exemplo a ser seguido.

APLICATIVOS

A Uber tem 61% do mercado de transporte por aplicativo no Brasil. Os restantes 39% são da 99, de acordo com dados da consultoria americana Measurable IA.

TURISMO

Segundo levantamento da Decolar, o Brasil é o destino favorito dos turistas argentinos. Os dados de busca dos argentinos pelo Brasil aumentaram 140% em relação ao ano passado. Além disso, Porto de Galinhas é o quarto lugar mais procurado.

EXPOSIÇÃO

Os artistas pernambucanos Alexandre Nóbrega, Eduardo Gaudêncio e Gabriel Petribú reúnem suas obras na exposição “O mundo inventado e o mapa dos caminhos transitáveis”, com estreia hoje, no Poço da Panela.

REPRESENTATIVIDADE

Recife está sendo representado por Gabriele Alves da Rádio FREI Caneca FM na oitava edição do WME Awards by Billboard. Gabriele está concorrendo na categoria Radialista.

ADILSON Maguilla, um dos grandes nomes do boxe brasileiro, nasceu em Aracaju, capital de Sergipe.

JÁ CHEGOU em alguns celulares a nova inteligência artificial do Whatsapp. Será um segundo ChatGPT, que pode criar imagens e responder perguntas.

UMA ótima programação para o fim de semana é curtir os festivais gastronômicos da cidade, como o Eu Amo Café ou o Recife Restaurant Week.

WILKER Ponciano, host dos podcasts "Voz do Timbu" e "Hora da Pauta", comemora o sucesso dos seus programas.

CHEGOU ao Brasil, diretamente da África do Sul, o drink Broutal Fruit. Mesmo com pouco tempo no mercado, já faz grande sucesso.

HOJE é o Dia Mundial do Futebol.

A CANTORA portuguesa Maro faz show no Teatro RioMar neste sábado, às 20h.

O PARQUE do Ibirapuera, um dos pontos turísticos mais conhecidos de São Paulo, completa 70 anos. O espaço tem 150 hectares e 532 espécies de plantas.

