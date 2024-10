Rádio Jornal estreia nova programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Amanhã a Radio Jornal estreia nova programação: ”A Voz do Povo”, com Paulo Roberto (5h) “Redator de Plantão”, com Simone Oliveira e Paulo Roberto (6h); “Bandeira Dois, com Adulccio Lucena (6h30) “Primeira Página”, com Natalia Ribeiro e Paulo Roberto (7h); “Passando a Limpo”, com Igor Maciel(8h); “Tudo é Notícia”, com Thiago Raposo (9h30); “Debate da Super Manhã”, com Natalia Oliveira (11h); Edição do Meio Dia, com Victor Tavares (12h), “O Assunto É”, com o Esquete de Ouro (12h30); “Rádio Livre”, com Anne Barreto (16h); “Bola Rolando”, com Ednaldo Santos(18H); “A Voz do Brasil (20h) e “Movimento”, com Marcelo Araújo(21h).

EM NOVA YORK

Na sua recente circulada por Nova York, Karla e Álvaro Dantas foram jantar no Sevilla, um dos meus restaurantes preferidos naquela cidade e que está na em todas as listas dos melhores restaurantes de comida espanhola do mundo. Uma vez encontrei lá o famoso ator Morgan Freeman, que me fez muitos elogios ao Brasil.

DISPUTAS

As eleições do 2º turno hoje, em Olinda e Paulista, têm uma disputa extra: Entre Raquel Lyra e João Campos, que apoiam candidatos diferentes e são virtuais nomes a governador em 2026.

EXCLUSIVO

O médico Amyr Kelner, que vem fazendo o maior sucesso na nossa cirurgia plástica, foi homenageado ao completar as 50 cirurgias feitas no Memorial Star e passou a ser exclusivo daquele hospital.

ANÚNCIOS

Esta semana será de anúncios dos temas da decoração de Natal dos shoppings da nossa cidade, para a imprensa, influencers e formadores de opinião. Começa terça-feira, no Riomar, seguido pelo anúncio do Guararapes, quarta-feira e do Shopping Recife domingo.

TÉCNICO

O Sport estaria muito melhor na Série B, se não tivesse contratado o técnico Guto Ferreira. Disputou cinco jogos, ganhou um, empatou um e perdeu três. Dos 15 pontos que disputou só ganhou seis. Os 9 pontos que perdeu dariam uma situação tranquila ao rubro-negro.

LANÇAMENTO

A Cepe lança hoje, na Fundação Gilberto Freyre, o livro infantojuvenil “Dagunda”, de Carlos Gomes Oliveira, com ilustrações de Filipi Aca.

NOVIDADE

Na areia de Boa Viagem, barraqueiros costumam marcar seus espaços com bandeiras de clubes de futebol. Ontem, surgiram duas novas: do Palmeiras e do Real Madri.

HERANÇA

A apresentadora Eliana não fez questão de se relacionar com a herança destinada a ela, pelo seu pai, José Bezerra. O pai da comunicadora faleceu em março deste ano, aos 92 e, para evitar brigas judiciais, ela abriu mão da sua parte.

HOMENAGEM

César Cielo recebeu uma joia em homenagem ao recorde conquistado nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, durante o evento na Vivara em São Paulo. A peça de ouro 18 quilates traz os 20.91 segundos nos 50 metros livres gravados para eternizar o feito jamais batido por outro atleta da categoria.

BOTAFOGO

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem quatro torcedores “doentes” no Recife: Márcio Guiot, presidente de Suape, o comandante Carlos Frederico Tojal, capitão dos Portos de Pernambuco, o empresário Ricardo Guerra e o juiz João Targino.