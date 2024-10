Uma nova sede no JCPM Trade Center

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O respeitado escritório de advocacia “Quidute, Scavuzzi e Andrade”, dos advogados Augusto Quidute, Valéria Scavuzzi e Carlos de Andrade Lima está em nova e bonita sede no JCPM Trade Center. E passa a contar como consultor com o desembargador Jones Figueiredo Alves.

Domingo é dia de gente bonita: Milu Megale - Jailton JR

CAMISAS DE JOÃO

Além de roupas festivas e temáticas, Cyntya Verçosa também assina o guarda-roupa de trabalho do prefeito João Campos. As camisas sociais, que usa no dia a dia, também são feitas sob medida pela estilista.

MOSTRA

A pintora Suzana Azevedo inaugura no dia 7 de novembro a exposição “Tempo do Meio e o Outono de Novo”, no Instituto Pernambuco-Porto, na cidade do Porto. Mostra vai até o dia 20 de janeiro.

RECONHECIMENTO

O presidente do Sindaçúcar e representante do Movimento Acelera com Etanol, Renato Cunha, marcou presença em São Paulo, na 24ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol e recebeu troféu em homenagem aos 100 anos de etanol no Brasil.

NA OAB

O presidente Fernando Ribeiro Lins marcou para o dia 18 de novembro, duas eleições na OAB de Pernambuco: para escolha da nova diretoria da instituição e dos nomes que estarão na lista sêxtupla a ser enviada ao TJPE, para escolha de desembargador, pelo quinto constitucional, que tem 24 candidatos inscritos.

CORDIALIDADE

A colunista Bela Megale, de “O Globo” revelou que é cada vez mais cordial a relação do ministro José Múcio Monteiro coma primeira-dama Janja da Silva.

CUSTO

O procedimento da morte assistida, a que se submeteu o acadêmico brasileiro Antônio Cândido na Suiça, custa R$ 60 mil. Diferentemente da eutanásia, quando o medicamento é aplicado pelo médico, é o próprio paciente quem toma o comprimido que o leva à morte.

UNIVERSIDADES

No Ranking Universitário da Folha de São Paulo, a Universidade Federal de Pernambuco ficou em 11º lugar, a Universidade de Pernambuco em 42º lugar e a Universidade Federal Rural de Pernambuco em 53º lugar.

JOIAS

CEO da Pandora, Alexander Lacik acredita que os diamantes sintéticos serão destaque no mercado daqui a 10 anos. Já fazem sucesso no Reino Unido, EUA, Austrália, México e Brasil.

MICROEMPREENDEDOR

No Brasil, tornar-se microempreendedor individual, ou seja, o MEI, não foi uma escolha e sim uma necessidade. Segundo estudo do IBGE, mais da metade das pessoas que têm MEI, tinham empregos formais e foram desligados.

Juliana e Lilia Santos, em evento na Dona Santa - Sheila Wanderley/Divulgação

A SUITE

A arquiteta Andréa Calábria, que assina o quarto de casal da Casa Cor, deu ao espaço o nome de “Suite Serenar”, com o convite para desacelerar, aquietar-se e serenar os ânimos.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Ser empresário é trabalhar 7 dias por semana, 14 horas por dia.” (João Carlos Paes Mendonça)

VÁRIOS shoppings, como o RioMar e Guararapes, já começaram a montar a decoração de Natal.

SERÁ neste domingo a Corrida do Centenário da Avenida Boa Viagem.

O MÉDICO Rossano Araújo vai receber o título de Cidadão Pernambucano, por iniciativa do deputado Alberto Feitosa.

ESTA é a última semana para conferir os projetos da Casa Cor PE, que vai até o próximo domingo.

A ENTREGA da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira em Paris e o brasileiro Vinicius Junior é um dos favoritos a levar o melhor jogador do mundo.

APENAS três cidades terão tropas federais hoje no segundo turno das eleições municipais: Fortaleza e Caucaia, no Ceará, e Manaus.

O PRESIDENTE Eduardo Loyo reformulou a equipe de comunicação da Empetur.

GEORGE Trigueiro foi reeleito vice-presidente da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde

ANIVERSARIANTES

Cândida de Acioli Roma, Franklin Santos, Luiz Alberto Passos Cavalcanti, Márcio Albuquerque, Newman Belo, Roberta Aquino Lessa, Samuel Oliveira Neto, Sérgio de Melo, Sílvio Amorim, Telma Barbosa Florêncio, Vera Pinheiro e Weruska Santos.