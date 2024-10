Humberto Costa é lembrado para ser o presidente do PT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Diante da decepcionante performance do partido nas recentes eleições municipais e a falta de renovação do partido, o PT precisa passar por uma reformulação total, segundo até o presidente Lula. A atual presidente Gleisi Hoffmann não terá novo mandato. O nome mais forte para sucedê-la era Eddinho Silva, que perdeu força ao perder a eleição em Araraquara, onde era prefeito. Importantes lideranças do partido agora defendem o nome de Humberto Costa para comandar a nova fase do PT.

A governadora Raquel Lyra recebeu Tiago Pereira, presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, no Palácio do Campo das Princesas - Arquivo Pessoal

VISITA

O presidente da China, Xi Jinping confirmou sua visita ao Brasil. Chegará em Brasília no dia 20 de novembro. Na sua agenda, passagem também por São Paulo.

JURADO

O pintor pernambucano Romero Britto será um dos jurados do Miss Universo 2024, que acontece no dia 16 de novembro, na Cidade do México.

SUSTENTABILIDADE

O Museu Cais do Sertão sediará, entre os dias 14 e 16 de novembro, o 1º Congresso Nacional de Lixo no Mar”, evento do Instituto Água Sustentável para discutir ações efetivas para diminuir a poluição das águas.

VENEZUELA

Mesmo com o apoio explícito do PT ao ditador da Venezuela, as relações de Lula e Nicolás Maduro acedaram de vez. Além de reconhecer até agora a eleição do líder venezuelano, vetou a entrada do seu país no Brics, mesmo com o apoio do presidente Vladimir Putin, da Rússia.

Danny Amorim e Tatiana Marques, em evento empresarial - Arquivo Pessoal

ILUMINAÇÃO

Com recursos da Lei Rouanet, a Catedral de Brasília ganhará uma iluminação semelhante à do Cristo Redentor. Terá um jogo de luzes e cores para lembrar datas comemorativas.

CINEMA

Especialistas revelam que a principal razão da expressiva queda de público nas salas de cinema, é o “streaming”, que leva lançamentos recentes às casas do espectador.

MÚSICA

Groove na música é o ato de "criar, dançar ou apreciar música rítmica". Um especialista é o pernambucano Di Melo, músico, pintor, escultor, ator, escritor e poeta, que mora em São Paulo, onde faz sucesso. No final de semana fez show com suas músicas, que misturam funk, soul e psicodelia.

Cecília Brennand e Marília Gilka, em evento no Instituto Ricardo Brennand - Lucas Moreira/Divulgação

CASAMENTO

Estudo da Universidade de Toronto afirma que homens casados têm duas vezes mais chances de envelhecer de forma saudável do que solteiros. A pesquisa acompanhou 7.641 canadenses com 60 anos ou mais.