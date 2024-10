Nova edição do Haulloween Pet Plaza acontece neste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acontecerá neste domingo (3), a quarta edição do projeto Haulloween Pet Plaza, das 15h às 17h, no Jardim Pet. O evento será voltada para os amiguinhos de quatro patas, com acesso gratuito às atividades. Um dos momentos mais aguardados será o desfile de fantasias criativas na temática do Dia das Bruxas. Os interessados em participar da passarela precisam se inscrever previamente no site (https://www.plazacasaforte.com.br/), com cadastro disponível até preenchimento das 40 vagas.

A estrutura vai contar com espaço instagramável e dois adestradores estarão presentes para orientações básicas, além de estimular muitas brincadeiras e travessuras.

Com o evento, a ONG Anjos do Poço estarão presentes para falar sobre a defesa do meio ambiente e dos animais. Interessados poderão adquirir produtos institucionais, cuja renda será revertida para a manutenção da entidade, que trabalha desde 2015 com orientação, resgate, ração, medicamentos, consulta preventiva e castração.

Restrição

Akita, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor Belga-Malinois e Rottweiller são raças não permitidas nas instalações do Plaza Shopping. É proibida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas.

Serviço:

O que: Haulloween Pet Plaza no Plaza Shopping (Recife/PE)

Quando: neste domingo (3) de novembro de 2024, a partir das 15h

Onde: Jardim Pet – jardim externo (ao lado do tio Armênio)

Acesso: livre/gratuito

Inscrições para o desfile (40 vagas): (https://www.plazacasaforte.com.br/)