Uma nova Taverna Suíça em Gravatá

Fundado em 1968 pelo suíço José Luiz Truan, a Taverna Suíça, em Gravatá, é um dos restaurantes mais tradicionais do estado, passou por uma reforma completa e está cheio de novidades. Primeiro a servir fondue no estado atraia muita gente do Recife, que enfrentava a BR-232, ainda com faixa única, para provar a delícia. Com a morte dele, em 2016, sua filha Ana, que morava na Suíça, voltou para comandar a casa com os filhos Joe e Henry. O primeiro cuida da administração da casa e Henry, estudante de arquitetura, fez uma reforma no espaço. A Taberna está muito mais bonita, com ambientação mais clara, vários espaços, inclusive um com uma vista panorâmica da cidade. Já a gastronomia continua maravilhosa.

Valdir Codinhoto, Mellissa, Leonardo Teixeira e Karina Cobocci em evento social - Arquivo Pessoal

Lisboa

Depois de participar das festas de comemoração das vitórias de Ramos e Mirella Almeida, em Paulista e Olinda, Raquel Lyra seguiu direto para o Aeroporto dos Guararapes onde pegou o avião da TAP e embarcou para Lisboa. Ela passa esta semana mantendo contratos em Lisboa e Porto.





Aplausos

O prefeito João Campos foi ovacionado ao chegar ao Classic Hall, sábado, com a mãe Renata, o irmão Pedro e a cunhada Augusta, para assistir ao show de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Gastronomia

O presidente da Fecomércio Bernardo Peixoto comanda hoje, às 18h, o lançamento do festival ”Volta ao Mundo” do “Mascate”, restaurante-escola do Senac. Evento vai oferecer pratos típicos de vários países do mundo.

A premiada Roberta Soares e Francisco Candeira no Prêmio Urbana de Jornalismo - Arquivo Pessoal

Rotina

Duas recém casadas do nosso mundo social que estão compartilhando a rotina no TikTok são: Ana Luisa Sultanum e Maria Paula Marinho. Falam das reformas das suas casas, rotinas e novos afazeres.





ARTE



Integrando a XIII Exposição de Artes do IMIP, no Museu do Estado de Pernambuco, o evento “Uma noite de Arte” acontece hoje, às 19h, para apresentar as 116 obras de arte que estão à venda em prol do IMIP. Além de coquetel, terá a Orquestra Bravo com Letícia Lemos e DJ Magal.



Nas capitais



As eleições municipais de 2024 terminaram com apenas duas mulheres eleitas prefeitas nas 26 capitais brasileiras: Adriane Lopes, em Campo Grande (MS), e a prefeita eleita de Aracaju (SE).



Jantar

Após o sucesso dos almoços voltados para a causa do Câncer de Mama, acontece, hoje, o Jantar Rosa, no Spettus, com convidadas especiais do nosso mundo social. Promovido pela Maciel Flores Decor, a renda arrecadada irá para o ABC da mama.



Look

Fernanda Figueiras contratou o renomado estilista de Salvador, Ed Carlos, para produzir vestido que irá usar na sua festa de 26 anos. Ele é famoso por peças estruturadas em corset e já assinou produções para grandes marcas e até artistas globais, como Deborah Secco.

Clique especial de Eduardo Henrique Oliveira e Kátia Peixoto - Arquivo Pessoal

CASAMENTO

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel adiou o casamento com Gustavo Moura para o início de 2025 após a morte do apresentador. Em entrevista, o noivo afirmou que a cerimônia terá homenagem a Silvio Santos.

FERIADOS

Novembro terá três feriados nacionais este ano: Finados dia 2, Proclamação da República dia 15 e, pela primeira vez, Dia da Consciência Negra, dia 20.