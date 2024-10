O Natal do RioMar viaja entre o lúdico e o moderno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi anunciado, ontem, em um almoço no Pobre Juan com formadores de opinião, a programação natalina do RioMar Recife. Tem tudo para estar, mais um ano, no pódio do concurso nacional de shoppings, e levar medalha de ouro. Com o tema “Encontros Divertidos de Natal”, o projeto conta com a maior árvore já vista, no shopping, com 22 metros, além de operações digitais, jogos, carrossel e gangorra natalinos. Tudo sob uma decoração impecável, repleta de itens da natureza, elementos de bosque e muitos esquilos. Será aberta hoje, dia 30, no mesmo dia em que o RioMar comemora seus 12 anos de funcionamento.

ATUALIDADE

Pioneiro em diversos aspectos, o Natal do RioMar traz elementos tecnológicos, para acompanhar o momento que estamos vivendo. Têm cabines para gravação de vídeos e jogos com realidade aumentada. Por também entender que a presença de pets é algo importante nas famílias, a produção ainda implementou uma área para os cães tirarem fotos temáticas.

DISCURSO

O superintendente Henrique Medeiros anunciou as novas operações do RioMar para o próximo ano, entre elas: Carolina Herrera, Hugo Boss, Burguer do Nô e Entre Amigos. Ainda confirmou uma construção de uma área gourmet no futuro próximo.

JOIAS

Cris Lemos celebra os 15 anos da CiS Joias com a exposição "Arte e Ouro" e, com exclusividade para coluna, anuncia o lançamento de livro comemorativo ilustrado com imagens de todas as coleções já lançadas pela joalheria e desenhadas por Cris. Será dia 7 de novembro, às 19h, na Galeria Janete Costa.

EM OLINDA

Com a presença do patrono, o Espaço Padre Arlindo será inaugurado hoje, às 16h, na Galeria Vila do Mar, em Olinda.

CINEMA

Começa sexta-feira e vai até o dia 8 a 15ª edição do Janela Internacional de Cinema do Recife. O festival será o primeiro evento realizado no Cinema São Luiz, marcando sua reabertura.

DOAÇÃO

Filipe Andrade Lima comemora o reconhecimento nacional do cartório que leva seu nome pelo empenho nas autorizações para a doação de órgãos no país. A iniciativa foi do Colégio Notarial do Brasil com apoio do Conselho Nacional de Justiça.

REELEIÇÕES

Eduardo Tiburtius foi reeleito presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas e, Otaviano Maroja, do Porto de Galinhas Convention Bureau.

NATAL

O superintendente Phyllype Pìres reúne formadores de opinião hoje, às 10h, no Bode do Nô, para apresentar a decoração natalina do Shopping Guararapes.

MOSTRA

A Galeria Marco Zero abre hoje a coletiva “Territórios Desviantes”, reunindo trabalhos de 25 artistas. Entre eles, Francisco Brennand, Runga, Gio Simões e Delson Uchoa.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A filosofia é doce leite da adversidade.” (William Shakespeare)

É EMOCIONANTE a abertura do espetáculo “Minha Vida Em Marte” de Mônica Martelli que homenageia o seu amigo e humorista Paulo Gustavo.

O PROFESSOR Arnaldo Mendonça lança hoje o livro “Como Educar os Filhos para a Vida", na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.

RAQUEL Lyra se reuniu, ontem, com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, para alinhar futuras parcerias e estratégias de diplomacia para Pernambuco.

ONTEM foi celebrado o Dia do Cerimonialista. No nosso mundo social, destaque para Emílio Shuller, que foi chefe do cerimonial de vários governos de Pernambuco.

AGORA, foi a vez das prefeituras de Olinda e Paulista reativarem seus perfis no Instagram.

MUITO celebrado o aniversário do repórter Antônio Gabriel, que faz sucesso no esporte na TV e Rádio Jornal.

SERÁ neste sábado o Festival Rock'n'Hall, com Fresno, CPM22, Dead Fish, Detonautas e Di Ferrero, no Classic Hall.

AÇÕES de saúde em comunidades de pesca artesanal no Recife, da Faculdade Pernambucana de Saúde recebeu aprovação do Edital Terra, promovido pela Fiocruz.

