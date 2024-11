Empreendedora marca presença em painéis no REC’n’Play

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O REC’n’Play, um dos eventos mais conhecidos da cidade, acontecerá entre os dias 6 e 9 de novembro, no Bairro do Recife. Para a edição 2025 do projeto, o Empreendedorismo volta a ser foco em diversas rodas de conversa, ganhando, em algumas delas, a presença da empreendedora, Bruna Oliveira.

Bruna marca presença no primeiro dia do evento, 6 de novembro, às 16h10, na Arena de negócios Adepe (Cais do Sertão). Na ocasião ela se une a Inês Calado (Gerente de Conteúdo e Performance Digital - Grupo JCPM) e outros especialistas e líderes do mercado, no painel Empreendedorismo e Inovação: Transformação Digital, para dialogar a cerca da modernização de processos até a criação de novos modelos de negócio, mostrando como os programas de inovação aberta estão acelerando a digitalização em empresas e setores estratégicos em todo o estado.

Já no dia 7 de novembro, a partir das 10h, é a vez de mergulhar no ecossistema da inovação, com o tema Mulheres que Inovam: Empreendedorismo Feminino em Cena. Conduzido por Bruna, o momento vai discutir práticas reais de inovação e impacto lideradas por mulheres, uma conversa prática e relevante sobre como os negócios podem incorporar valores de ESG (Ambiental, Social e Governança) e gerar impacto positivo. Com foco em como o empreendedorismo feminino pode transformar desafios em oportunidades, o painel explora soluções que vão além do resultado financeiro, atuando diretamente em questões sociais.

“É muito importante estar no REC’n’Play, evento que valoriza iniciativas locais priorizadas por mulheres. São mulheres atuando no meio da inovação e comprometidas com o impacto do empreendedorismo feminino no estado, então estou muito feliz em ter sido convidada para esses dois painéis, representando não só a mim e aos projetos, como a toda comunidade Soma Com Você”, celebra. Ambos os encontros são gratuitos, sendo necessário realizar o cadastro prévio no site oficial do evento. Lugares disponíveis mediante ordem de chegada.

Confira a programação

Tema: Empreendedorismo e Inovação Transformação Digital

6 de nov - 16:10

Arena de negócios Adepe (Cais do Sertão)

Convidados:

Arthur Grimaldi (CEO Grupo Ibatuba)

Bruna Oliveira (Fundadora Soma Com Você)

Elen Gomes (Gerente de Inovação e Arranjos Produtivos - Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco)

Inês Calado (Gerente de Conteúdo e Performance Digital - Grupo JCPM)

Vitor Andrade (Founder da Scalable Future - Scalable Future)

Carol Carneiro (Coordenadora - Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco)

Tema: Mulheres que Inovam: Empreendedorismo Feminino em Cena

07 Nov -10:00-11:00

R. Vital de Oliveira, 32

Convidados:

Bruna Oliveira

Fundadora - Soma com Você

Daiane Dultra

Diretora executiva - Painá Impacto

Letícia Falcão de Andrade

Diretora de Operações - Fab Lab Rec

Júlia Tayara Pepe Teles de Menezes

Diretora - ONG Entreluz

Catarina de Angola

Empreendedora - Angola Comunicação

Thais de Almeida Hiramine

Empreendedora - Cola na Mãe