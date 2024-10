Um jantar feito por dez chefs

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Inspirado no “Wanchako”, da chef Simone Bert em Maceió, primeiro restaurante peruano do país, que faz sucesso há 28 anos, o chef pernambucano Biba Fernandes e a esposa Manu Lisboa decidiram criar o Chicama, no Espinheiro. Com unidades no Cabanga e em Carneiros, a casa comemora os 10 anos de sucesso, com evento amanhã, na unidade do Cabanga. Além de música peruana, um jantar preparado por 10 chefs amigos da casa: Júlio Carpenieri, Yuri Machado, Miau Caldas, Dário Costa, André Saburó, Sabrina, Bruno Catão, Lícia Maranhão, Duca Lapenda e Rapha Vasconcelos.

NASCIMENTO

Nasceu ontem a pequena Nina, filha do deputado Pedro Campos e Augusta Carneiro. O casal recebeu, no Hospital Real Português, visitas de João Campos, Renata Campos e Tabata Amaral.

JUÍZES

Cerca de três mil pessoas se inscreveram para o próximo concurso de juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aumentar o número de magistrados, sobretudo no interior do Estado, é uma das prioridades do presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto. Para ele, o Poder Judiciário pernambucano vem trabalhando cada vez mais para garantir uma prestação jurisdicional de excelência à nossa população.

NA CHINA

O deputado estadual João Paulo Costa está na China participando de eventos que viabilizam investimentos para Pernambuco.

JAZZ

O prefeito reeleito Sivaldo Albino e Giovanni Papaleo, da “UpTown Band”, confirmaram nova edição do Garanhuns Jazz Festival, entre os dias 1º e 4 de março de 2025, na Praça Mestre Dominguinhos.

CULINÁRIA

Roccini Furetti traz para o cardápio do seu restaurante “Furetti Cucina” um prato à base de Trufa de Nero Uncinatum, conhecida como Trufa de Outono, muito apreciada no mundo da gastronomia. Com origem nas florestas da Europa, especialmente na Itália e França, são encontradas entre os meses de setembro e dezembro.

PAULO GUSTAVO

Familiares e artistas prestaram homenagens ao ator Paulo Gustavo, que completaria 46 anos ontem. Ele faleceu em 2021, vítima de covid-19.

PONTO FINAL

Ana Paula Padrão, que há 10 anos comandava o “Masterchef”, anunciou a saída do programa. Deixará a Band para se dedicar a projetos na área educacional.

RENDA

Um fato muito curioso e triste é que muitas celebridades faturaram mais dinheiro após suas mortes, é o caso de Matthew Perry, John Lenon e Whitney Houston.

CRUZEIROS

Começa hoje a temporada de cruzeiros 2024/2025 com o navio norueguês Vikings Jupiter. Ao todo, durante este período, estão confirmados 22 cruzeiros aportando no Recife. A previsão é que o número de turistas circulando pela cidade supere 30 mil.

ROMPIMENTOS

Recentes episódios mostraram praticamente um rompimento entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado um dos poucos governadores que o apoiam. E da presidente do PT, Gleisi Helena Hoffmann e o ministro petista Alexandre Padilha.