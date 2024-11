Pernambucana Joyce Alane concorre no Premio Women’s Music Event

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pernambucana Joyce Alane foi indicada para um dos prêmios mais importantes da música nacional: O Women’s Music Event (WME) Awards by Billboard 2024, que acontece no dia 19 de dezembro.

O Women’s Music Event, que reúne anualmente nomes consagrados do cenário musical como Liniker, Luisa Sonza e Ludmilla, anunciou as indicadas para as diversas categorias do prêmio. Joyce concorre na categoria Revelação e depende do voto popular.

Os votos são registrados através do site www.premio.womensmusicevent.com.br/2024/categoria/revelacao, sendo necessário aguardar a mensagem "Seu voto foi registrado! Obrigado por votar" para confirmar.