Eduarda Gouveia será a prefeita de Carpina

Um dos destaques no pleito deste ano foi a eleição de Eduarda Baima Gouveia como prefeita de Carpina. Ela é uma figura muito querida, pois atuou muitos anos no Recife, como influencer e abrindo três lojas que fizeram o maior sucesso, com filas nas portas. A “Baima's Swets” no Parnamirim, Graças e Boa Viagem. Com 26 anos é uma das mais jovens chefes de Municípios no estado. Ela tem tradição política na família: é filha do vereador Alcides Teixeira Neto e neta de Alcides Teixeira, um dos maiores nomes da política pernambucana. E é casada com o deputado Eduardo Gouveia.

Eduarda Baima Gouveia, prefeita eleita de Carpina - Arquivo Pessoal

ANISTIA

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu em entrevista ao Uol News a punição dos mentores da tentativa de golpe de janeiro de 2023, como integrantes da cúpula das Forças Armadas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Múcio se disse favorável somente à anistia dos "casos leves".

NA TV JORNAL

Presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco, Pio Guerra é o entrevistado do "João Alberto na Jornal", hoje, às 13h30. Fala das atividades do agronegócio em Pernambuco e conta todos os detalhes da 31º Agrinordeste, que acontece de quinta a domingo no Centro de Convenções.

Sydia Amaral, Raquel Aragão e Patrícia de Paula, em encontro no Mingus - Arquivo Pessoal

PREMIAÇÃO

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio, recebeu, no ABES Summit, em São Paulo, o Prêmio Embaixadora e Protagonista Brasil País Digital 2024, que reconhece pessoas que se destacaram por projetos, ações ou contribuições em iniciativas de impacto social.

PERNAMBUCANIDADE

O brigadeiro Valdir Tuckumantel Codinhoto, novo comandante do 2º Comando Aéreo Regional, nasceu em Pirassununga, em São Paulo, mas tem fortes ligações com Pernambuco. Serviu, antes, três vezes na Base Aérea do Recife e tem dois filhos pernambucanos.

SECRETÁRIO

O pedagogo, pesquisador e militante dos direitos humanos, Pedro Ribeiro, é o novo Secretário Executivo da Criança e Juventude de Pernambuco.

Annie e Larissa Bittencourt, em evento de educação - Arquivo Pessoal

MÉDICOS

O Brasil tem 575.930 médicos em atividade. O que representa 2,81 mil para cada mil habitantes. Um índice melhor que dos Estados Unidos, Coréia do Sul e México.

BALÕES

Emocionante o momento no Congresso Nacional, ontem, que homenageou as mulheres que enfrentam câncer de mama. Foi feita uma ação especial, em que deputadas soltaram balões, cada um representando a história de uma mulher.

JOGOS

O ator global Renato Góes tem marcado presença nos jogos do Sport. Vai para as cadeiras centrais, onde o movimento é mais tranquilo.

ELEIÇÃO

Será terça-feira, a eleição para presidente dos Estados Unidos. Lá, não é um dia feriado e o voto é facultativo.