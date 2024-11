O TJPE vai eleger seis novos desembargadores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco vai promover, segunda-feira, as duas primeiras mulheres pelo critério de merecimento ao cargo de desembargadora, após entrar em vigor a Resolução do Conselho Nacional de Justiça que prevê a paridade de gênero no 2° grau. O TJPE também realizará a escolha de mais quatro desembargadores totalizando seis novos magistrados promovidos ao 2º Grau pelos critérios de merecimento e de antiguidade. Processo acontece depois da governadora Raquel Lyra sancionar a lei complementar que aumenta de 52 para 58 o número de desembargadores do estado.

COTADOS

A não ser que haja alguma surpresa, os futuros desembargadores de Pernambuco serão Ângela Lins Cavalcanti, Andréa Epaminondas Brito, Virgínio Carneiro Leão, Mozart Valadares, Marcelo Russel e Elio Braz.

ENCONTRO

Thalles Melo, diretor do Memorial Star, revela que a empresária Luiza Helena Trajano vai participar de café da manhã quinta-feira no hospital, quando participará de debate com as médicas Candice Lima e Simone Carvalho, sobre a saúde da mulher.

DOIS EM UM

Lula Cabral celebrou duas vitórias em um só dia: seu aniversário e o deferimento da sua candidatura pelo TSE, consolidando sua posição como prefeito eleito do Cabo.

EM ROMA

O reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens, está em Roma, onde participará nos dias 7 e 8 de novembro do V Simpósio Global Uniservitate, no qual estarão presentes o Papa Francisco e o cardeal dom José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação.

FATURAMENTO

A Prefeitura de São Paulo estima em R$ 2 bilhões o impacto econômico com a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 amanhã, valor superior aos R$ 1,6 bilhão do ano passado quando o GP de Interlagos registrou recorde de público, com 267 mil pessoas. Os turistas gastam em média R$ 4.689,00, entre três e quatro dias hospedados na capital paulista.

AMIZADE

Ao ser trocado por Hugo Motta na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, do União Brasil, revela que perdeu seu maior amigo, que era o atual presidente Artur Lira.

NA CÂMARA

O deputado Augusto Coutinho fez discurso na Câmara dos Deputados, destacando a figura do empresário Alberto Ferreira da Costa, recentemente falecido, nas áreas da saúde e construção civil.

EMERGÊNCIA

A Defesa Civil Nacional, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional declarou situação de emergência nas cidades de Limoeiro e Custódia, duramente afetadas pela estiagem.

IMPOSTOS

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo atingiu R$ 3 trilhões, ontem. Esse valor reflete o total de impostos, taxas e contribuições pagos por brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Reclamação não produz crescimento.” (Delfim Netto)

MÁRCIA Felipe e as bandas “Calcinha Preta” e “Cavaleiros do Forró” se apresentam hoje no Parador.

CONFORME levantamento divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores em julho deste ano, 4,9 milhões de brasileiros optaram por viver em outro país.

TERÇA do Vinil promove edição no Forte do Brum neste sábado.

GEORGE Trigueiro foi reeleito vice-presidente da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde.

PEDRO Cavalcanti e Virgínia Gonsaga comemoram 10 anos de casamento.

ANA Paula Vilaça liderou reunião com representantes de Madrid, na Espanha, para fortalecer parcerias com nossa cidade.

DE ACORDO com a revista “Forbes” 10% dos profissionais tem, hoje em dia, cargos que não existiam nos anos 2000.

PIERRE Emmanuel Angeloglou assumiu a presidência da “Fendi”, marca italiana de moda, artigos de couro e perfumaria.

ANIVERSARIANTES Alexsandra Barbosa, Avany Emerenciano, Bruno Ariosto, Carlos Santos, Carolina Cherpak, Cyntya Verçosa, Elizabeth Leal Jácome, Erica Rodrigues da Paz, Joana Arthur, Joana Vieira, Marcelo Galvão Guerra, Maria de Fátima Wanderley, Mariana Fontes e Nilda Dobbin.