‘Doidas e Santas’, com Cissa Guimarães, encerra a turnê de 10 anos no Teatro do Parque

Com inspiração no livro de Martha Medeiros, o espetáculo ‘Doidas e Santas’, com Cissa Guimarães encerrará sua turnê celebrativa de 10 anos com apresentação no Recife, mais especificamente no Teatro do Parque. Visto por mais de 500 mil pessoas desde a sua estreia e encenada mais de mil vezes no Brasil, o espetáculo acontece no dias 15, 16 e 17 de novembro.



‘Doidas e Santas’ conta a história de Beatriz, interpretada por Cissa Guimarães, uma psicanalista casada com Orlando (interpretado por Giuseppe Oristanio), um homem machista que não tolera a ideia da separação. As sessões acontecem sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 17h.

“É uma alegria estar em Recife! O público vai se emocionar com as alegrias, as desilusões e os anseios da Beatriz. A trajetória dessa mulher cria uma identificação imediata com muitas pessoas. Através dela, o público se emociona, vira cúmplice e até confidente das suas inquietações e amores”, diz Cissa.



O espetáculo passou por mais de 22 cidades no país e marcou diversos momentos da vida de Cissa, que idealizou o espetáculo quando completou 50 anos. A atriz revela que sempre desejou expressar inquietações da mulher moderna, tais como maternidade, realização profissional e pressão estética.

“A Martha tem o talento de poetizar o cotidiano, e o público se vê nas personagens. É uma comédia romântica que a gente faz de verdade, que tem muito a ver com a realidade. Tenho certeza de que as pessoas saem do teatro pensando”, avalia.

SERVIÇO: Doidas e Santas

Datas: 15, 16 e 17 de novembro

Local: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81, Recife - Pernambuco

Horários: sexta e sábado (dias 15 e 16), às 20h; e domingo (dia 17), às 17h

Valores: R$60 (meia-entrada) e R$120 (inteira)

Vendas antecipadas: https://bileto.sympla.com.br/event/98275/d/278385?share_id=1-copiarlink