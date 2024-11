Mudança no evento do Grupo Lide em Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de muitas críticas, o próximo evento internacional do Grupo Lide não terá a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Entre os participantes da Lide Brasil Conferência, entre os dias 14 e 16, no Hotel Four Seasons, em Lisboa, o ex-presidente Michel Temer, o primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro, Rodrigo Pachco, Arthur Lira, Davi Alcolumbre e os governadores Helder Barbalho, Rafael Fonteles e Romeu Zema.

NO CANADÁ

João, filho da governadora Raquel Lyra, foi aprovado nos exames e vai passar seis meses estudando no Canadá.

CHARGES

Nosso companheiro Thiago Lucas, premiadíssimo chargista, mostra 25 charges sobre “A Questão da Palestina", uma abordagem dos horrores da guerra, numa mostra na sede da Associação dos Docentes da UFRPE, que fica até o dia 30.

DEBATE

O prefeito do Recife, João Campos, fará palestra hoje no Rec’n Play, no Cais do Sertão, sobre o “Recife, a Capital Nacional do Brega”. Falará sobre a atuação do poder público no incentivo e valorização da cultura.

MUNICÍPIOS

O deputado Diogo Moraes foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, na vaga deixada pelo saudoso José Patriota. Fabrizio Ferraz será o vice-presidente.

ITÁLIA

A cônsul Maria Salamantra participou, ontem, da reunião solene da Assembleia Legislativa que concedeu à Itália o Prêmio País Amigo de Pernambuco.

SORVETES

Para assinalar seus 10 anos, a empresa pernambucana “Degusta”, que tem 10 lojas físicas no grande Recife, inaugura hoje, nas Graças, a maior sorveteria do Recife, com 300 metros quadrados.

PROCESSO

O cantor Gusttavo Lima teve seu habeas corpus mantido, por unanimidade, em decisão tomada pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na mesma operação que prendeu a influencer Deolane Bezerra, ligada a casas de apostas.

BEST-SELLER

O livro “Você não precisa sentir dor”, do neurocirugião Luiz Severo, em que ele conversa com o paciente de uma forma humanizada e inédita, agora é best seller. A obra alcançou o ranking em duas das mais importantes listas brasileiras de vendas reconhecidas: “Publishnews” e “Bookinfo.”

PERIGO

Embora seja uma área muito bonita e apreciada para quem gosta de natureza e esportes radicais, é preciso ter cuidado nos morros e pedras turísticas do Rio de Janeiro. Um homem de 50 anos morreu, ontem, ao tentar saltar de speed fly, equipamento similar a um pequeno paraquedas de alta velocidade, na Pedra Bonita, em São Conrado.