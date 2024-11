Os 15 anos de joias de Cristiana Lemos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao lado do marido Sílvio Costa Filho, Cristiana Lemos reúne amigos quinta-feira, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, para comemorar os 15 anos de muito sucesso da sua “CiS Joias”, com apresentação da sua nova coleção “Movimento. Teremo também o lançamento do belíssimo álbum “Ouro e Arte”, com texto de Flávia de Gusmão e fotos das peças mais icônicas de todas as coleções que ela lançou. Para o evento, ela convidou artistas que contribuíram para a exposição dos 15 anos da grife: Gabriel Petribú, Carlos Pragana, Melk Z-Da, Romero de Andrade Lima, Eduardo Gaudêncio, Andréa Tom e Renato Bezerra de Mello.

VITÓRIA RÉGIA

A festa da Vitória Régia, uma grande tradição, patrimônio cultural e imaterial do Recife, realiza sua 46ª edição a de amanhã a domingo, na Praça de Casa Forte. Mantida pela Paróquia do Sagrado Coração de Jesus tudo nela gira em torno de fazer o bem Todo o dinheiro arrecadado será empregado nas obras sociais da Igreja, com destaque especial para a Casa da Criança Marcelo Asfora. São muitas as atrações, na gastronomia, música e dança.

PADRE CAETANO

Uma figura especial como sacerdote, professor de Direito e advogado, o padre Caetano Pereira comemora hoje os 50 anos de ordenação sacerdotal e os 25 anos como vigário da Matriz de Nossa Senhora da Piedade. Ele, que já foi secretário da Prefeitura do Recife, na administração Joaquim Francisco, comanda celebração eucarística, às 19h, na Capela Jesus Misericordioso.

AGRINORDESTE

Pio Guerra comanda de hoje a domingo, no Centro de Convenções, a 31ª Agrinordeste, maior evento de agricultura do Norte e Nordeste que terá 305 expositores e muitas atrações, como a Carreta Agro pelo Brasil, que estará no Recife pela primeira vez. A atração itinerante inclui um estúdio de podcast para debates e entrevistas sobre o setor agropecuário, além de um tour imersivo chamado Terra, Ciência e Alimento, que promete mostrar de forma interativa o caminho percorrido pelos alimentos até chegarem à mesa dos consumidores.

PERFUME

A Natura promove hoje às 18h30, jantar e show surpresa no Instituto Ricardo Brennand, para o lançamento da “Essencial Sentir”, nova fragrância premium da grife. Vai reunir influenciadores, formadores de opinião e especialistas em perfumaria de todo o país. Num detalhe original, vai disponibilizar um voucher de R$ 150, para os convidados que optarem por usar Uber para ir.

BOA NOTÍCIA

A equipe da Secretaria de Habitação de Pernambuco a vitória em quatro categorias do Prêmio Selo do Mérito ABC, concedido pelo Fórum Nacional de Habitação. Premiação será no dia 6 de dezembro, em Curitiba.

NA CAPA

Fernanda Torres, que vem sendo ovacionada junto ao filme desde a première internacional do longa no Festival de Veneza, é a capa da Vogue deste mês. Hoje, o seu filme ‘’Ainda Estou Aqui’’ estreia hoje nos cinemas do Recife.

FASHION

Heracliton Diniz está em São Paulo participando do Salão CasaModa, evento que reúne os principais empresários de moda, em desfiles, palestras e eventos para curadoria de novas coleções.

EM GRAMADO

Tatiana Marques foi convidada para representar a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, no Festival de Turismo de Gramado.

CENTRO

Ana Paula Vilaça participou, no Rio de Janeiro, do Seminário de Revitalização dos Centros Urbanos.