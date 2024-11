A belíssima noite de joias de Cris Lemos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Muito prestigiado e sofisticado o evento de lançamento da exposição e do livro “Ouro e Arte”, que conta a história dos 15 anos da CiS Joias, encabeçada lindamente por Cris Lemos. O evento, na Galeria Janete Costa, que estava decorada por Eider Santos, e paisagismo de Luciano Lacerda, nos tons de branco e dourado, recebeu muitos nomes da nossa sociedade pernambucana, A exposição conta com peças feitas por Cris, uma linha do tempo da grife, com as peças mais icônicas de todas as coleções. Cris, literalmente uma joias de pessoa, recebia ao lado dos pais, Alexandre e Luiza Lemos, do marido Sílvio Costa Filho e dos filhos. O buffet foi da Fiordes e os doces de Lucinha Cascão.

NA ESCADA

Uma iniciativa linda, a escada que dava acesso à exposição de Cris Lemos na Galeria Janete Cota tinha escrita o nome de todos os funcionários da CiS.

REUNIÕES

Marcelo Silva acompanhou a empresária Luiza Trajano em encontros com a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos.

EM PORTO

O turismo deve ser uma prioridade do novo mandato de Carlos Santana na Prefeitura de Ipojuca. Vai mostrar seus projetos no “Visit PE”, que o Convention Bureau e a Associação dos Hoteis de Porto de Galinhas promovem nos dias 3 e 4 de dezembro. Uma das medidas pode ser a criação de suma subprefeitura em Porto de Galinhas, comandada por uma pessoa com experiência no setor.

HISTÓRIA

O Museu do Estado de Pernambuco recebeu o Embaixador dos Países Baixos, André Driessen, a Cônsul Honorária, Annelijn W. van den Hoek, os historiadores Daniel Breda e Dirceu Marroquim e a artista Nathê Ferreira. O grupo conheceu os projetos culturais e exposições, destacando a sobre os 370 anos da Rendição dos Holandeses em Pernambuco.

RECONHECIMENTO

Marcella Ottoni, fundadora da loja de moda circular The Second Hand e representante do Fashion Revolution no Nordeste, foi homenageada pela Comissão de Direito da Moda da OAB PE por sua atuação no Empreendedorismo Sustentável.

NAS FAVELAS

O censo do IBGE mostrou que há 6,5 estabelecimentos religiosos para cada escola nas favelas brasileiras. Com relação a unidades de saúde sobe para 18,2 em cada uma. As três maiores favelas do Brasil são: “Rocinha”, no Rio de Janeiro, “Sol Nascente”, em Brasília, e “Paraisópolis”, em São Paulo.

EXEMPLO

O ministro Sílvio Costa Filho deu um belo exemplo de homem público. Veio assistir à abertura da sua exposição no Recife e como se tratava de um evento pessoal, comprou as passagens em voos normais, sem usar o jatinho da FAB a que tem direito como ministro.

OUTBACK

A Vinci Partners anunciou a aquisição do controle da Bloomin’ Brands, proprietária do Outback no Brasil, avaliando a empresa em R$ 2 bilhões, considerando dívida e patrimônio.

ENERGIA

Pernambuco atingiu a marca de 1 Gigawatt em capacidade de geração própria de energia elétrica, tornando-se o terceiro estado do Nordeste a alcançar esse feito, ao lado da Bahia e Ceará.