Parceria de Alceu Valença e a cantora francesa Zaz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Alceu Valença lança hoje nas plataformas de Streaming, uma versão de um dos seus maiores sucessos, “Belle du Jour”, em parceria com a francesa Zaz. Será um dueto bilingue, com trechos em francês e português. A canção é lançada pela gravadora Deck e foi a própria Zaz QUEM escreveu e adaptou a letra para o francês.

DATA MARCADA

A esperada abertura do Mix Mateus, no espaço onde funcionou o Hiper Bompreço de Boa Viagem, tem data confirmada: 21 de novembro.

COSMO/CHÃO

A Oficina Cerâmica Francisco Brennand comemora seus 53 anos, abrindo hoje a exposição “Cosmo-Chão”, com 90 obras, do criador do espaço e de 14 artistas de várias partes do país em diálogo com o trabalho de Francisco Brennand sob os conceitos de território e escultura expandida.

Noronhense

Luiz Eduardo Antunes, que foi presidente da Empetur e administrador de Fernando de Noronha, recebeu o título de Cidadão noronhense, em sessão solene do Conselho Distrital do arquipélago.

CINQUENTENÁRIO

Entre os muitos nomes que prestigiaram a comemoração dos 50 anos de sacerdócio do padre Caetano, Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti, Sílvio Amorim, Margarida Cantarelli, Ana Lucila Maranhão.

ARBITRAGEM

Rafael Klein, que vai apitar amanhã a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, vai receber R$ 21mil. Os assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia e Max Augusto Vieira, do VAR, R$ 12,6 mil.

MOSTRA

O pintor José de Moura comemora seus 80 anos com uma retrospectiva, que abre no dia 28 no Museu do Estado.

VISUAL

Depois de muitos anos, Gusttavo Lima tirou a barba sua marca registrada há muitos anos. Ficou apenas o bigode.

DEBATE

A Rádio Jornal realiza quarta-feira, às 10h30, debate com os três candidatos à presidência da OAB de Pernambuco, no pleito marcado para o dia 18.

FASHION

A grife carioca “Farm” tem mais de 100 lojas espalhadas pelo mundo, três no Recife. Seu nome é inspirado no inglês que significa “fazenda”.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A felicidade não é uma estação onde chegamos, mas uma maneira de viajar.” (Bergson)

QUEM celebrou a nova idade ontem foi Lara Secchi Coelho, esposa de Miguel Coelho.

O DEPUTADO e ator Mario Frias está internado em um hospital de Brasília para investigar um quadro de trombose arterial.

RICARDO Rodrigues celebra o sucesso do Usina Experience, evento que produziu para empresários, com momentos de palestras e networking.

A ADVOGADA Manuela Moura concluiu o Programa de Gestão Avançada pelo Insead Business School, em parceria com a Fundação Dom Cabral.

APÓS enfrentar dias difíceis na prisão, Solange, mãe de Deolane Bezerra, teve o carro furtado.

OS CANTORES Mumuzinho, Mari Fernandes e Rogerinho são os artistas confirmados na festa de 1 ano de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi.

“BOSQUE Encantado” é o tema da decoração natalina do Partteo Olinda, que será inaugurada hoje.

ANIVERSARIANTES

Ademário Cunha, Bruno Rêgo, Eduardo Porto, Hugo Notaro, Ivan Lemos, Luiz Loureiro Júnior, Marcelo Ribeiro, Maria Emília Barbosa, Marta Zirpoli, Ricardo Caldas Machado, Ricardo Dantas Barreto e Taciana Guimarães.