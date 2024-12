Clube Português comemora 90 anos de muito brilho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Jorge Barbosa Marinho comanda recepção hoje, às 19h30, no salão nobre do Clube Português para assinalar os 90 anos da tradicional agremiação socio-esportiva. É uma das maiores tradições da nossa cidade, reunindo a colônia portuguesa e seus amigos. Na parte social, teve uma fase de muito brilho, que acompanhei, com festas fantásticas, como o São João, Baile Municipal, Baile do Siri, Baile dos Artistas e festas de carnaval, entre as maiores e melhores do Recife, incluindo um lindo Desfile de Fantasias de Papel. Na parte esportiva, também tem uma trajetória de sucessos, incluindo conquistas nacionais especialmente na natação, hóquei em patins e handebol.

Eduardo Loyo, Otaviano Maroja, Raquel Lyra e Eduardo Tiburtius na abertura do Visit PE em Porto de Galinhas - Sheila Wanderley/Divulgação





MULHERES



A Women’s Expo ABA acontecerá no sábado, das 9h às 17h, na ABA dos Aflitos, com programação que tem como objetivo empoderar mulheres de todas as gerações por meio das ciências, tecnologia, artes e empreendedorismo.





DRINQUES



Passou a funcionar, na Galeria Joana D'arc, o Candelária Drinks e Cocktails, do premiado mixologista e bartender Lucas Santos, que acumula prêmios nacionais com suas assinaturas de cartas de drinks.

A deputada Roberta Arraes no plenário da Alepe - Arquivo Pessoal





CABELOS



O flipped bob, sucesso dos anos 1990, está de volta entre as celebridades. O corte, caracterizado pelas pontas viradas para fora, marcou presença nos tapetes vermelhos, usado por Selena Gomez, Kim Kardashian e Lupita Nyong'o.





DIGITAL



O ramo de influencer, que antes era muito restrito a moda e beleza, hoje tem muita variedade. Na nossa cidade, o da gastronomia é um dos mais fortes, destaque para os perfis: Bairristas de Recife, We Aboard e Simbora Passear PE.

Rapha Torres em evento fashion no Nannai de Muro Alto - Sheila Wanderley/Divulgação





SENNA



Muito interessante, envolvente e emocionante a forma que a série da Netflix conta a história da carreira de Ayrton Senna no automobilismo. Sem dúvidas, uma ótima forma da nova geração conhecer os feitos do piloto.



RECONHECIMENTO



O ministro de Porto e Aeroportos, Silvio Costa Filho, recebeu a Medalha de Ordem do Mérito Naval, a maior condecoração da Marinha, e a Medalha Mérito Tamandaré, em cerimônia realizada pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.



HOMENAGEM



Muito significativa a representação de Elba Ramalho, Marron Brasileiro e Abanadores do Arruda como os homenageados do Carnaval do Recife 2025.



TEATRO



O Maestro Duda é o convidado do Projeto PEBA desta quinta e sexta para aula-espetáculo especial da sua obra “Uma Visão Nordestina”, no teatro da Caixa Cultural.



DICIONÁRIO



A expressão “brain rot”, que em português significa “cérebro podre” foi definida como expressão do ano pelo Dicionário Oxford. Ao todo, houve mais de 130 mil buscas pelo termo em 2024. Basicamente, significa a atrofia intelectual causada pelo grande consumo de conteúdos superficiais.



NO AR



O Coquetel Molotov terá sua 21ª edição acontecendo neste sábado, no campus da UFPE. O evento terá mais de 25 atrações em 12 horas de música, com artistas locais e nacionais, como Pabllo Vittar, Amaro Freitas, Céu, Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Luísa e Os Alquimistas e mais.





M O V I M E N T O





BOM DIA: “Por natureza e temperamento a democracia é generosa. (Gustavo Krause)





HOJE é o Dia Nacional do Publicitário.



O CANTOR Zé Neto falou em entrevista que o uso de cigarro eletrônico intensificou seus sintomas de depressão.



A CATEDRAL de Notre-Dame, em Paris, reabrirá sábado após cinco anos de reforma, depois do incêndio que sofreu



A PARÓQUIA de Fernando de Noronha, Nossa Senhora dos Remédios, foi oficialmente reinaugurada..



JULIETTE é a mais nova noiva do ano. Foi pedida em casamento pelo atleta Kaique Cerveny.



A BRÁZ Pizzaria, com unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi eleita a quarta melhor rede de pizzarias artesanais do mundo em 2024, repetindo a posição do ano anterior, segundo o ranking italiano 50 Top World Artisan Pizza Chains.



NA PRÓXIMA terça-feira, o chef Simpson dos Santos convida Alex Sandro para um jantar a quatro mãos no Omar.



CAROL Beltrão será homenageada no MasterCana Norte e Nordeste, nesta quinta, no Spettus Boa Viagem.



ANIVERSARIANTES Adriana Pires, Alberto Nicodemus Lopes Filho, Carlos André Pimentel, Dani Carvalho, Djanira Sotero, Fernando Albuquerque, Guilherme Eustachio, Joaquim Branco, Lenice Santos, Luiz Montenegro, Moysés Margolis, Paulo Roberto de Barros e Silva, Phelipe Rodrigues, Roberto Arruda, Rosane Galvão, Rubens Oliveira Júnior, Tereza Castelo Branco, Tininha da Fonte e Veronique Dansot.