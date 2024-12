Gustavo Krause e o sorvete de caldo de cana da Tio Beto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confesso que fiquei surpreso com a popularidade da sorveteria “Tio Beto” em Casa Amarela. Recebi dezenas de mensagens sobre o artigo que publiquei sobre ela na página de opinião. Como esta de Gustavo Krause: “O amigo deu o merecido destaque à sorveteria Tio Beto. Tem qualidade, criatividade e sabor insuperáveis. E Max Pina, que chamo de Beto, é uma pessoa educada, elegante e gentil. O pai era um grande sorveteiro e entre outras invenções criou o picolé saia e blusa. É impressionante a variedade dos seus sabores, principalmente o meu preferido, o de caldo de cana''.

A chefe do Recentro Ana Paula Vilaça tomando posse como diretora-presidente da Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais ao lado da deputada federal Tabata Amaral - Arquivo Pessoal



EVENTO

Nosso mundo feminino tem encontro marcado hoje, no almoço de confraternização da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, no Spettus Premium. Comandado pela presidente Sandra Paes Barreto e a vice-presidente Amanda Campos, terá shows de Clara Sobral, Cezzinha e Kelly Oliveira e a Renda será revertida para Natal Sem Fome do Sertão.





VISIT PE

O evento Visit Pernambuco termina hoje, com palestras do Summit, almoço no Vivá e a festa “Sou Porto de Galinhas”, com homenagens a parceiros do balneário, no Villa Muro Alto.





JINGLE BELLS

Um dos mais belos eventos natalinos do Recife, o “Já é Natal” acontece esta noite no Mirante do Paço. Evento é comandada por Romildo Alves, que assina uma deslumbrante decoração com temas natalinos. Teremos shows, jantar assinado por Juliana Cahu e troca de presentes. Entre os convidados, muitos nomes de prestígio no nosso mundo social.





COMEMORAÇÃO

Vai se chamar “O Boteco da Bia” a comemoração do aniversário de Bia Guirão amanhã, na sua loja de Boa Viagem.





Fernando Fagundes recebe Almir Rouche na festa dos 25 anos da sua consultoria ABBC - Arquivo Pessoal

DUPLA

Depois de superlotar o Teatro do RioMar, o show “Toda a Cidade Tem”, com Jeison Wallace, com sua personagem Cinderela, e Flávio Andradde, será exibido esta noite no Teatro do Parque.

MAIS UM

Álvaro Porto foi eleito novamente para ser presidente da Alepe, durante o biênio de 2025 e 2026. Nas redes sociais, destacou que fará um mandato transparente e com canais de diálogo abertos.

SABORES

A Associação Gravataense de Incentivo ao Turismo anunciou o II Festival Sabores de Gravatá. São mais de 25 estabelecimentos, que destacam a diversidade e qualidade da culinária local, promovendo o turismo regional.

COLLAB

A Hope Resort, marca de beachwear e fitness, firmou uma parceria com a sorveteria Bacio di Latte para lançar uma coleção limitada de moda praia inspirada nos gelatos italianos. A linha inclui biquínis, maiôs e pareôs, nas cores de sabores como pistache, creme de morango, maracujá e Bacio di Latte. As peças vêm embaladas em caixas que imitam os potes clássicos de sorvete.



GESTÃO



Miguel Coelho assumiu a presidência da Fundação Nilo Coelho, uma instituição de destaque em Petrolina. Em sua mensagem, agradeceu o apoio recebido pela Chapa "Fundação Mais Forte" e reforçou o compromisso de continuar o trabalho de transformação social que a fundação realiza há 60 anos. Coelho destacou a importância da colaboração de todos para seguir construindo um futuro de esperança e progresso.



PORCELANAS



Goretti Mendonça fez parceria com a artista brasiliense Letícia Pereira, que pinta porcelanas. Ela está produzindo uma coleção de Natal exclusiva para a Marige. Nascida na capital federal mas com raiz pernambucana, Letícia acaba de abrir um atelier em Setúbal.