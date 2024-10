Para (e)leitoras e (e)leitores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A população brasileira tem a chance de, a cada dois anos, exercer o direito de escolher governantes para a gestão pública, e parlamentares para acompanhar essa gestão: do nível federal aos municípios, como é o caso deste domingo. Entre tantos assuntos e demandas na balança para definir o pendor do voto, (e)leitoras e (e)leitores deveriam usar como elemento de decisão a realidade de sua cidade para os livros e a cultura que se deseja para um país melhor.

Algumas perguntas podem ajudar nesta reflexão. Como estão as bibliotecas nas escolas e nos bairros? Há livrarias em número e qualidade suficientes para a população? Qual o desempenho dos estudantes em compreensão de texto? O que candidatas e candidatos pensam a respeito da bibliodiversidade na educação? Quais as propostas para ampliar o acesso à leitura, democratizando e alargando a compreensão do texto do mundo? Com quais propostas você, (e)leitora ou (e)leitor, se identifica e acredita mais? Por que não dar um voto de confiança para a leitura como agente transformadora, e intensificar o critério da formação pelos livros como determinante, para a decisão que vem das urnas?

Já que a democracia que se afina nas eleições também é um exercício de leitura – da política, da realidade em nosso entorno e de nossa participação cidadã – precisamos começar a perguntar aos nossos representantes políticos o que elas e eles andam lendo.

Boris Berenstein e o raio X da autobiografia



Boris Berenstein

Escrito em coautoria com a jornalista e escritora Mona Lisa Dourado, Boris Berenstein lança no Recife no próximo dia 17, uma quinta-feira, sua autobiografia: “O raio X de Boris Berenstein - A realidade foi maior que o sonho”. O livro tem apresentação de Marcos Magalhães, capa e projeto gráfico de Samuca, fotos de Heudes Regis e revisão de Fabiane Cavalcanti. Na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, a partir das 5 da tarde.

Krishna Monteiro lançará na Rússia - Divulgação



O mal de Lázaro

Krishna Monteiro terá seu romance “O mal de Lázaro” publicado na Rússia pela editora Nashe Slovo. Fábula sobre a viagem de um homem doente e ferido, a obra é inspirada no poema “A máquina do mundo” de Carlos Drummond de Andrade. A viabilização será possível graças ao Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, da Biblioteca Nacional.



Festa literária

A Festa Literária Internacional de Paraty – Flip – começa na quarta-feira, 9, e segue até o domingo, 13. O mais badalado evento do mercado editorial brasileiro, no litoral do Rio de Janeiro, tem programação oficial e programação paralela nas casas alugadas por editoras, isoladamente ou em grupos. Este ano, o Livronews faz a cobertura, com entrevistas, depoimentos e reportagens no site www.livronews.com.br e nas redes sociais. Saiba mais sobre o evento em www.flip.org.br.



Live Livronews

Nesta segunda, 7, a Live Livronews recebe o fundador da Livraria da Travessa, Rui Campos. A Travessa é a livraria oficial da Flip, dispondo das obras dos autores que estarão presentes na programação oficial do evento. A conversa será a partir das 7 da noite, no Instagram @livronewsnoinsta.



Raízes criativas

Em parceria com o Sesc SP, o Sempre Um Papo retorna à capital paulista na terça, 8 de outubro, às 19h, com o tema “Raízes criativas: expressão artística e o cuidado com o planeta”. Participam a escritora Veronica Stigger e o historiador indígena Edson Kayapó, com a mediação da jornalista Semayat Oliveira. No Sesc Pinheiros, em entrada gratuita.



Protagonismo feminino

A Casa Caravana na Flip recebe o debate, na quarta, 9, sobre “O protagonismo feminino na literatura contemporânea”. Participam as escritoras Karine Asth, Vanessa Meriqui, Anne Valerry e Ana Marice, com a mediação de Liz Negrão. Em Paraty às 5 da tarde.



Escreviventes

Com estande na Praça Aberta do evento, o Coletivo Escreviventes, de mulheres escritoras, promove atividades em outros espaços da Flip. Como o sarau na quarta, 9, às 18h30, na Casa Tyiwaras & Tikunas.



Tristeza barraqueira

Chega às livrarias na quinta, 10, o livro de estreia da psicóloga Juliana Arabage: “A tristeza é barraqueira – Trate-a bem”. A publicação da Labrador surgiu de um post da autora no Instagram, e traz testemunhos e reflexões a respeito da possibilidade de convivência, com leveza, com a tristeza. A psicóloga tem mais de 3 milhões de visualizações no Tik Tok.



Prêmios e concursos

Henrique Rodrigues, Cidinha da Silva e Rogério Duarte debatem sobre “Prêmios e concursos literários” na quinta, 10, na programação da Casa Libre + UBE na Flip. A mediação é do editor Eduardo Lacerda. A partir das 5 da tarde.



Mulheridades

Também na quinta, a paraibana Iviny lança “Mulheridades” na Casa Gueto, às 7 da noite, em publicação da Editora Xará. O livro é apresentado como uma reflexão “sobre o feminino de maneira profunda, sincera e multifacetada”.



Habitadores

Renata Ettinger realiza sessão de autógrafos do seu “Habitadores” na Casa Gueto, na Flip, na sexta, 11, logo pela manhã, às 10h. A publicação é da Patuá. A Casa Gueto, aliás, será habitada este ano por quase 20 editoras e centenas de autoras e autores. O espaço tem o apoio do Livronews.



Tempo da coragem

Será na Casa Record na Flip, sexta-feira, o debate sobre “Mulheres e o tempo da coragem”, com participação da pernambucana Clarice Freire, junto com Daniela Arrais e Bethânia Pires Amaro. A mediação será de Simone Magno. A partir das 2 da tarde.

Túlio Velho Barreto estará na Flip - Divulgação



Versos em cordas primas

Túlio Velho Barreto leva o seu “Versos em cordas primas”, publicado pela Helvetia, para a Flip. O livro foi lançado primeiro em Portugal, durante o Festival de Poesia de Lisboa, após vencer concurso de poesia em língua portuguesa. O prefácio é de Marco Polo Guimarães. Os autógrafos em Paraty estão marcados para sexta, 11, a partir das 2 da tarde, no espaço da editora no evento.

Myriam Scotti publica pela Patuá - Divulgação



Tudo um pouco mal

O livro de crônicas da escritora manauara Myriam Scotti, publicado pela Patuá, tem dois eventos de lançamento marcados para este mês. Na sexta, 11, a autora estará na Flip, no Rio de Janeiro, para sessão de autógrafos na Casa Gueto, a partir das 3 da tarde. E no dia 25, será a vez de lançar “Tudo um pouco mal” em sua cidade, Manaus, no Centro Cultural Casarão de Ideias, às 18h. “Livros existem para nos cutucar, incomodar, tirar do conforto, reverberar e nos convidar à reflexão”, diz a escritora, vencedora do Prêmio Literário de Manaus em 2020 com o romance “Terra úmida”.

O escritor português José Luis Peixoto - Patricia Santos Pinto



Abraço português

Um dos destaques da Flip, o escritor português José Luis Peixoto faz no sábado, 12, no evento, o lançamento de seu novo livro pela Record no Brasil. Em Paraty, o autor de “Abraço” bate papo na Casa Record com Adriana Lunardi, a partir das 3 da tarde. E no dia 15, terça, estará em São Paulo para sessão de autógrafos na Livraria da Tarde, após conversa com Rodrigo Lacerda, às 7 da noite.



Tudo que existe é palavra

A PeraBook está lançando o novo de Socorro Acioli, com ilustrações de Helô Barbi. “Tudo que existe é palavra” propõe a exploração da língua portuguesa com descontração, estimulando a imaginação das crianças através dos seis contos da obra. A autora participa da mesa sobre “A construção do texto na literatura infantojuvenil”, na Flip, no sábado às 11h, na Casa Publishnews, ao lado de Silvana Tavano e Tatiany Leite.



Dia da Criança com livro

No sábado, 12, a Casa Pagã na Flip reunirá Alex Andrade, Chris Tagante, João Correia Filho e Maria do Carmo Morales, no bate-papo “Literatura infantil é coisa de gente grande”. A partir das 11h da manhã.

A escritora Rosana de Moraes - Divulgação



Lisboa inspira

A experiência de fazer o doutorado no exterior aos 56 anos é retratada e compartilhada por Rosana de Moraes no livro “Lisboa inspira”. Na obra, o papel da mulher na sociedade e o etarismo se misturam ao ambiente da capital portuguesa na contemporaneidade. No sábado, 12, haverá sessão de autógrafos na Casa Escreva Garota, na Flip, a partir das 18h30.

Cristiane Tavares publica pela Cambucá - Divulgação

Neyla

A editora Cambucá lançou o infantil “Neyla”, de Cristiane Tavares, que narra a história de uma raposa e suas memórias – que começam a desaparecer. A obra reflete sobre o processo de envelhecimento, abordando temas como cuidado, respeito e autonomia.



Juan Cárdenas

Após uma maratona de atividades na Flip nos próximos dias, o colombiano Juan Cárdenas lança “O diabo das províncias” na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo. Será na segunda, 14, em bate-papo com Cristhiano Aguiar a partir das 7 da noite. A publicação é da DBA, com tradução de Marina Waquil. Saiba mais no site www.dbaeditora.com.br.



Europa e América Latina

A Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) está lançando “Europa e América Latina: A convergência necessária”, coletânea de artigos com organização de Cristina C. Pecequilo e Leonardo Costa. A obra é o 11º volume da Cátedra José Bonifácio da USP, e reúne temas variados como o Mercosul, o populismo, os povos originários e a regulamentação das plataformas digitais. Estará disponível em breve, gratuitamente, no Portal de Livros Abertos da Edusp.



Marketing editorial

Com curadoria de Andréa Guatiello, o curso online, ao vivo e intensivo, de Formação em Marketing Editorial da Casa Educação abrange práticas específicas para o setor, da etapa de lançamento até a consolidação da marca com estratégias digitais. Será de 21 de outubro a 25 de novembro, às segundas e quartas, das 7 às 9 da noite, num total de 18 horas de aula que ficam disponíveis, gravadas para o acesso dos participantes. Inscrições pela plataforma Sympla. Mais informações pelo e-mail contato@casaeducacao.com.br.



O cérebro leitor

Entrou em pré-venda pela Contexto o novo livro da neuropsicóloga Maryanne Wolf, que trata ao mesmo tempo da complexidade e da importância da leitura. Defensora do letramento das crianças e autora do best-seller “O cérebro no mundo digital”, Wolf mostra em “O cérebro leitor” como o desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita transformaram o ser humano e a cultura. A obra chega ao Brasil com tradução de Alcebiades Diniz Miguel.