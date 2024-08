Madalena: bairro valorizado do Recife atrai novos empreendimentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atualmente uma das áreas mais valorizadas do Recife, a Madalena guarda uma rica história e um futuro promissor. Originalmente nascida de um engenho no século 16, a localidade recebeu seu nome em homenagem à dona Maria Madalena Gonçalves, esposa de Pedro Afonso Duro, o então proprietário das terras. A casa-grande do engenho ainda persiste como um ícone histórico, agora abrigando o Museu da Abolição, na Rua Benfica.

Museu da Abolição - Divulgação

No século 19, o bairro já atraía a aristocracia recifense, como registrado no artigo "Espaço, história e política: atores e ações no bairro da Madalena”, publicado na Revista Científica do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Entre as visitas ilustres, a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, se hospedou no bairro em 1859.

Hoje, a Madalena é um ponto de convergência entre o tradicional e o moderno. O Mercado da Madalena, inaugurado em 1925, permanece um vibrante centro de comércio e cultura, enquanto casarões coloniais convivem harmoniosamente com edifícios contemporâneos. O mercado, antes conhecido como Mercado Bacurau, devido ao seu funcionamento noturno, é um marco histórico e cultural da região.

Mercado da Madalena - DiegoNobrega Mercado da Madalena - DiegoNobrega Mercado da Madalena - DiegoNobrega

Entre as construções que se destacam na Madalena estão a casa de recepções Blue Angel, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), o Centro Cultural Benfica - lar do Teatro Joaquim Cardozo e do Instituto de Arte Contemporânea, e a sede do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A proximidade do Rio Capibaribe, a infraestrutura robusta e a localização central - com ligação importante entre as zonas Sul, Norte e acesso fácil à Zona Oeste - continuam atraindo novos moradores e investidores, fazendo da Madalena uma das principais apostas do mercado imobiliário. A construtora Carrilho, reconhecida por seus empreendimentos de alta qualidade, tem apostado na região.



Leia Também Zona Norte do Recife: saiba por que a região é o novo destino dos investidores imobiliários

Mariana Carrilho, gestora de marketing da empresa, destaca que "morar na Madalena é um privilégio, pois tem tudo perto, sem necessidade sequer de carro para realizar as tarefas mais simples do dia a dia".

"Em nossas pesquisas, verificamos que hoje são poucas as opções de studios para investimento. E, como já tivemos um enorme sucesso de vendas com o Botanik Arbo, que foi 100% vendido e é composto apenas por studios, verificamos uma demanda de pessoas que querem esse tipo de imóvel na Madalena devido à proximidade com universidades, pólos médicos, escritórios e tudo mais", enfatiza.

Entre os lançamentos da Carrilho na Madalena, estão os empreendimentos Paço Decó e Madá Studios. "Acreditamos que quem compra nesses dois empreendimentos, está na melhor fase de suas vidas. Nossa linha premium identifica esse padrão de comportamento então precisamos entregar verdadeiros diferenciais para que o cliente se interesse em ambos", afirma Mariana Carrilho.

Paço Decó

O Paço Decó, localizado na Rua Real da Torre, ao lado do Mercado da Madalena, combina bem-estar e sofisticação com plantas inteligentes que atendem a todas as famílias. Os apartamentos possuem 108m² e contam com 4 suítes, sendo 2 canadenses, sala para 2 ambientes, varanda gourmet, cozinha e área de serviço.

O Paço Decó, da Carrilho, está localizado na Real da Torre, em frente ao Mercado da Madalena, na Zona Norte do Recife - Divulgação/Carrilho

Além disso, o empreendimento oferece self market, academia, gazebo, piscina adulto com prainha e hidromassagem, brinquedoteca, salão de festas e muitos outros serviços, proporcionando um estilo de vida confortável e sofisticado.

Madá Studios

Já o Madá Studios, também localizado na Madalena, é uma excelente opção tanto para quem quer morar quanto para quem deseja investir. O empreendimento possui projetos de studios funcionais e captura o ritmo da vida urbana da cidade.

Com 29 andares e 8 studios em cada um, o Madá Studios oferece diversas comodidades, como depósito de encomendas, espaço para compras rápidas, lavanderia, coworking, academia e piscina adulto com prainha.

Madá Studios - Divulgação

"Para o cliente do Madá Studios, temos as facilidades que um investidor procura. Diversidade e facilidades nas áreas comuns, como espaço para lavar sua roupa, para fazer uma reunião ou ainda comprar aquele item que está faltando em casa. Além disso, o paisagismo virou um item essencial nos dias de hoje. Acreditamos que além da beleza das plantas, morar perto da natureza traz mais qualidade de vida", diz Mariana Carrilho.

Gestão especializada

Quem investir no Madá ainda poderá contar com a gestão de locação da Carpediem Homes, empresa especializada em gestão e locação de imóveis. A empresa será responsável por ofertar os imóveis nas plataformas de locação por temporada como Air BNB, Booking, entre outras modalidades para aluguel.

O parceiro ainda irá disponibilizar uma equipe que ficará responsável pelo check in, check out e manutenção dos apartamentos. Desta forma o investidor poderá esperar pela rentabilidade do imóvel sem se preocupar com a logística que envolve este processo.

Leia Também Caxangá: o verde e a conveniência de um bairro em expansão no Recife

Arquitetura

Arquiteto, urbanista e artista plástico, Humberto Zirpoli, responsável pela criação das áreas comuns e dos apartamentos nos empreendimentos da Carrilho, conta que o principal desafio foi integrar funcionalidade e estética de maneira equilibrada.

“Um outro ponto trabalhado foi a criação de espaços que promovessem uma sensação de amplitude aos studios do projeto, tornando o ambiente confortável e funcional”, acrescenta.

“Nós optamos por utilizar mobiliários, materiais e elementos que criassem um ambiente contemporâneo. Projetamos soluções que não só facilitam o cotidiano, mas também espaços que se adaptam às necessidades individuais”, ressalta Zirpoli sobre tendências de design utilizadas nos projetos.

Paisagismo



Entre outros empreendimentos da Carrilho, a arquiteta paisagista Márcia Lima assina o paisagismo do Madá Studios e do Paço Decó. “A urbanização das cidades tem contribuído para uma desconexão com a natureza, fazendo com que as tendências em paisagismo busquem integrar as construções ao ambiente natural. Em nossos projetos para a Carrilho, incorporamos esse conceito, promovendo harmonia e tranquilidade nos espaços”, diz Márcia Lima.

“Estimulamos o uso de elementos sustentáveis, como vegetação nativa, jardins verticais, telhados verdes e áreas de convivência ao ar livre. Essas práticas tornam os empreendimentos mais sustentáveis e atraentes para quem busca proximidade com a natureza e uma melhor qualidade de vida”, completa.