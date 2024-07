Caxangá: o verde e a conveniência de um bairro em expansão no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cortado pela avenida homônima, o bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, é um local que se destaca por sua facilidade de locomoção e grande área verde, proporcionando um equilíbrio agradável no microclima local. A Avenida Caxangá, com seus impressionantes 6,18 quilômetros de extensão, é um ponto de referência e motivo de orgulho para os pernambucanos.

Embora haja um debate sobre sua classificação como "a maior avenida em linha reta da América Latina", sua extensão é inegável e atrai uma variedade de comerciantes, empresas e residências que desejam se estabelecer ao longo desta via estratégica que conecta seis bairros e liga o Recife à cidade vizinha, Camaragibe.



Caxangá, Zona Oeste do Recife - Reprodução

História e desenvolvimento



Segundo estudos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a história da Caxangá remonta a 1842, quando o primeiro trecho da então "Estrada de Paudalho" foi construído, ligando o largo da Madalena ao povoado da Caxangá, fundado pelo Padre Francisco Pereira Lopes Caxangá no final do século XVIII. Desde então, a avenida desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da região.

O bairro também abriga importantes equipamentos históricos e institucionais, como o Parque de Exposições de Animais, o Hospital Barão de Lucena, o Hospital Getúlio Vargas, o Caxangá Golf Country Clube e o Casarão João Alfredo, atualmente o Museu da Abolição. Estes pontos de interesse não só servem à comunidade local, mas também atraem visitantes e turistas, contribuindo para a vitalidade econômica do bairro.



Expansão



Nas últimas duas décadas, a Zona Oeste do Recife, incluindo Caxangá, experimentou uma forte expansão condominial. Novos empreendimentos surgiram, atendendo à demanda crescente por habitações modernas e acessíveis. Este crescimento transformou o perfil do bairro, tornando-o um local ainda mais desejável para se viver.

Leia Também Zona Norte do Recife: saiba por que a região é o novo destino dos investidores imobiliários

Pátio Nattú



A construtora Carrilho escolheu a Rua Adelmar Lafayette, a apenas 600 metros da UPA da Avenida Caxangá, para lançar seu mais novo empreendimento: o Pátio Nattú. Este projeto faz parte da linha econômica da construtora, a Carrilho Urban, que oferece empreendimentos em regiões metropolitanas próximas às principais vias da cidade, enquadrados no Minha Casa Minha Vida faixa 3, e vai atender a famílias com renda a partir de R$ 6 mil.

Localização do Pátio Nattú, empreendimento da Carrilho na Caxangá - Reprodução/internet

Mariana Carrilho, gestora de marketing da construtora, explica que "a linha Urban trata muito do conceito de localização. É morar próximo de tudo, é ter a possibilidade de morar a poucos minutos do trabalho e não perder tempo. A necessidade de perder menos tempo no trânsito é vital para todo mundo hoje em dia. Sentimos que nosso cliente quer chegar em casa e conseguir desligar."

O Pátio Nattú conta com 272 apartamentos distribuídos em três torres, cada uma com um elevador. As unidades variam em tamanho, com até 45,46m² e duas opções de quartos, sendo um deles suíte.

Projeção em 3D da fachada do Pátio Nattú - Reprodução/Carrilho

"O Pátio Nattú tem uma localização extremamente privilegiada em relação à concorrência. Ele fica a apenas alguns metros da Avenida Caxangá, ao contrário da maioria dos concorrentes, que ficam mais distantes dessa avenida, que é um eixo tão grande e tão importante para todos que circulam pela cidade do Recife. Além disso, ele terá equipamentos de lazer diferenciados e uma área verde (de 6.600m²) que vai deixar os moradores sempre em contato com muita natureza”, destaca Mariana Carrilho.

O empreendimento oferece uma ampla gama de opções de lazer e recursos tecnológicos de segurança:

Piscina adulto com prainha e piscina infantil

Deck e apoio para a piscina com WC e chuveirão

Playground e brinquedoteca

Espaço festas com copa e WC

Espaço multimídia e gazebos gourmet com churrasqueira

Praça fitness, minicampo de areia e quadra de areia para vôlei e beach tennis

Espaços kids, praça kids, gazebo relax e praça piquenique

Praças de jogos, redário e horta

Câmeras de segurança no acesso de pedestres e veículos

Alarmes com sensores de presença

Reconhecimento facial

Ambientação e sustentabilidade

Projeção em 3D da área de convivência do Pátio Nattú - Reprodução/Carrilho

O projeto incorpora ainda o uso de vegetação nativa, jardins verticais, telhados verdes e áreas de convivência ao ar livre.

Márcia Lima, arquiteta paisagista responsável pelo paisagismo do Pátio Nattú, destaca que "essas práticas tornam os empreendimentos mais sustentáveis e atraentes para quem busca proximidade com a natureza e uma melhor qualidade de vida."

Já o projeto de arquitetura e ambientação ficou a cargo de Ricardo Afonso e Vilmar Paiva, arquitetos renomados que assinam mais de 80 edifícios em Pernambuco. Com uma parceria de 15 anos com a Carrilho, a dupla apostou em modernidade e singularidade para o empreendimento.

Para mais informações sobre o Pátio Nattú, acesse o site e fale com um consultor Carrilho.