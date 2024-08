Movimento União BR apresenta casas modelos que serão construídas no Rio Grande do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Movimento União BR, entidade especialista em criar hubs de emergência para desastres climáticos, juntamente com a Steelcorp e o Instituto Leroy Merlin Obramax, apresentou o primeiro modelo da casa que será entregue no Rio Grande do Sul. O público conferiu as casas que serão doadas às pessoas que perderam seus lares nas enchentes no estado durante evento de lançamento realizado de forma simultânea em São Paulo, na capital e em São Leopoldo (RS). Em São Paulo, o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve presente ao lado do CEO da SteelCorp, Roberto Justus e de representantes do Movimento União BR e das empresas parceiras.

Na ocasião, Eduardo Leite anunciou que as 50 primeiras casas serão entregues no munícipio de Muçum (RS). Já na unidade de São Leopoldo, o Secretário Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do RS, Carlos Gomes, acompanhou a cerimônia.

Serão entregues 500 casas, com custo de R$110 mil cada uma e elas terão cerca de 44 m2 e dois dormitórios. A construção será feita pela empresa SteelCorp, através da técnica de “light steel frame”. A empresa irá instalar uma fábrica temporária no campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, justamente para acelerar o acabamento.

A instituição universitária é uma das mais tradicionais do estado e foi o local que recebeu um dos maiores abrigos. Além disso, o Instituto Mulheres em Construção vai capacitar a mão de obra que vai trabalhar na fábrica instalada da Ulbra, com o objetivo do Movimento União BR em deixar um legado de capacitação e renda para a população local.

Tatiana Monteiro de Barros, fundadora do Movimento União BR, destaca que o trabalho da entidade é sempre focado em deixar um legado. “Já estávamos atuando no estado, desde setembro de 2023, entregando casas e escolas e continuamos auxiliando com as novas enchentes. Além da ajuda emergencial, nosso foco é continuar atuando até entregar o máximo possível, para que as pessoas voltem a ter uma vida normal, por isso a importância de ter uma ajuda contínua com o objetivo de deixar um legado.”, analisa Tatiana.

Roberto Justus, CEO da SteelCorp reforça a importância de ajudar neste momento, “Todos fomos afetados por esta crise sem precedentes no Rio Grande do Sul e saber que podemos mudar a realidade da população atingida pelas chuvas nos motivou demais e não medimos nossos esforços para ajudar a transformar de maneira significativa a vida das pessoas. Neste projeto estamos trabalhando com construção industrializada e com nosso método de entrega conseguimos ajudar com mais agilidade esse processo de reconstrução. É isso que nos fortalece em poder participar de um projeto tão especial quanto esse capitaneado pelo Movimento União BR”, detalhou o executivo.

Ignacio Sanchez, CEO da Leroy Merlin, celebra a parceria com a iniciativa e destaca que além de ceder o espaço, também vai doar as esquadrias para compor as casas, intermediou doações das cerâmicas e está responsável pelo transporte desses revestimentos. Além disso, o executivo observa a importância de receber nas lojas o protótipo que vai envolver o público.

“A Leroy Merlin tem como missão ajudar todos a melhorarem os seus lares e por ser um varejo de melhoria e soluções completas para a casa, temos o compromisso de contribuir com a sociedade gaúcha, onde fazemos parte há 15 anos, na busca incansável por ajuda nesse momento de reconstrução do Estado.”.

“O Instituto Leroy Merlin Obramax tem duas grandes frentes de atuação: educação e profissionalização, e o desenvolvimento de habitações mais saudáveis, dignas e positivas. É nosso dever estar presente nesses momentos de emergência e também participar ativamente da reconstrução e no desenvolvimento do local onde atuamos, contribuindo de maneira significativa, entregando ações que gerem impacto para todos.”, afirma Michael Reins, CEO do Instituto Leroy Merlin Obramax.

O Governo do Rio Grande do Sul alinhado com as prefeituras locais irá validar a escolha e doação dos terrenos onde serão levantadas as novas residências. Caberá também ao poder público municipal indicar as famílias beneficiadas, que serão definidas pelos municípios, a partir de cadastros de necessidades coordenados pela assistência social local.

"Para além da doação propriamente dita, que vai chegar nas pessoas e vai transformar a vida delas, essa mobilização tem um efeito moral, porque injeta energia e uma sensação, uma percepção em cada um de nós, seja em quem está na vida pública, como eu, ou em cada um dos gaúchos de que não estamos sozinhos. Que a gente vai ser capaz de superar esse imenso desafio", afirmou do governador Eduardo Leite. "É muito mais do que o valor da casa ou de qualquer item que esteja sendo doado ou colocado lá. É o valor de impulsionar todo o povo de um Estado diante de um imenso desafio para a superação. Muito obrigado por esse gesto", completou o governador.

Parceria com o Vakinha vai engajar também microdoadores

Outra novidade anunciada pelo Movimento União BR é a parceria com o Vakinha, plataforma de doações que está desempenhando papel fundamental de apoio às vítimas da crise humanitária. Juntas, as instituições vão captar novos recursos que terão como destino a construção de casas para as famílias que hoje vivem em situação de vulnerabilidade.

“Sabemos da força do Vakinha, que é de Porto Alegre e tem propósito legítimo nesta causa, e estamos muito entusiasmados com esta união. Temos a convicção que nossa contribuição será muito significativa para reconstruir o Rio Grande do Sul”, declarou Tatiana.

Para Luiz Felipe Gheller, CEO do Vakinha, a aliança com o Movimento União BR vai fortalecer ainda mais o senso coletivo quanto à importância de cada um fazer sua parte e ajudar a vencer os desafios que a população gaúcha ainda enfrenta.

Quem quiser colaborar, basta fazer um pix para a chave: [email protected].

“Esta é mais uma parceria muito importante para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que junto ao Movimento União BR será possível expandir ainda mais essa rede de apoio à população afetada pelas enchentes. Agora que o momento de ajuda emergencial já passou, esse é o apoio que a população necessita. Vamos juntos levar essa mensagem para mobilizar novas doações e levantar recursos para garantir mais que moradia, mas também dignidade e qualidade de vida.”, observou, Luiz Felipe.

Trajetória de contribuições

Desde o início dos trabalhos em solo gaúcho, o Movimento União BR já arrecadou cerca de R$ 40 milhões, com a contribuição de mais de 100 empresas e entidades e enviou à 90 cidades mais de 3 milhões de itens, entre alimentos, kits de higiene pessoal e de limpeza, filtros purificadores de água, cobertores, barracas, colchões, água, cestas básicas, camas, calçados, itens pessoais gás e vitaminas.

Desenvolvido em parceria com 40 ONGs locais e 30 cozinhas solidárias e coletivos, Defesa Civil do RS e em alinhamento com o Governo do estado, o trabalho está auxiliando as famílias impactadas de forma emergencial. A entidade, que está atuando novamente com o programa Aviões Solidários da Latam para realizar as entregas, promove ainda estruturas para os abrigos, auxilia na abertura de novos espaços definitivos e entrega carretas de saúde e tótens de telemedicina, reforma e construção de escolas novas, doação de equipamentos e construção de casas.

Empresas, entidades e pessoas que já se comprometeram em participar da campanha para a construção das casas: Itaú, Itaúsa, Steelcorp, Leroy Merlin, Instituto Leroy Merlin Obramax, Gerdau, Neymar Jr, Instituto Helda Gerdau, Banco Safra, Regenera RS, Vakinha, Brazil Foundation, Brazil Soul Found, Siemens, Latam, FSB, C6 Bank, Grant Thornton, Suvinil, Eliane, Astra, Japi, Instituto Conceição Moura, Agência Multicase, Esmaltec, N.ideias, Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens Caring Hands, Febraban, Vedacit, Vibra, Esportes da Sorte, Fundação Amor Horizontal, VNP Advogados, Fabio Cury, Instituto Oliva, Instituto PHI, Movimento Bem Maior, Instituto da Criança, Parque Caracol, Grupo Iter, Mirolog, Instituto Mulheres em Construção, Brewing Hope for RS e Hops Company.

A Grant Thornton Brasil é a empresa que está fazendo toda a auditoria do Movimento União BR e da campanha SOS Rio Grande do Sul.