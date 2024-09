Para quem quer vender ou comprar, corretor imobiliário ainda é "muito importante"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No mês do corretor de imóveis, cuja data foi celebrada nesta terça-feira (27), pesquisa realizada pelo Grupo OLX revela que 87% das pessoas que lidam com corretores de imóveis - sejam proprietários ou quem está em busca de um lar - consideram o profissional importante ou muito importante nas transações. O levantamento foi conduzido com usuários dos portais ZAP e Viva Real, por meio da plataforma MindMiners.

“Sempre reforçamos a importância do papel do corretor de imóveis, que, sem dúvidas, é a figura central na jornada de compra, venda e locação. É muito bom ver essa percepção validada pela pesquisa que mostra que os clientes, em sua maioria absoluta, enxergam a importância desse profissional de tanto valor para o mercado. Mesmo com muitas etapas do processo se tornando digitais, a busca pelo imóvel é um processo que exige muita interação humana e o corretor especialista tem papel fundamental para promover conexões e encontrar as oportunidades adequadas para os diferentes clientes, tornando realidade o sonho de um novo lar”, analisa Rafael Nader, VP de Imóveis no Grupo OLX.

Opinião de quem procura imóvel

Quando questionados sobre qual etapa do processo o papel do corretor imobiliário é mais importante, 46% dos respondentes que estão em busca de um imóvel mencionaram a opção “em todas as etapas do processo”. Em seguida, com 24%, foi apontado o momento de “negociação com o proprietário” do imóvel, enquanto 23% destacou a fase de “visitação dos imóveis” desejados.

Também voltada para quem está procurando um imóvel, a questão sobre as características do corretor que são mais importantes levou 54% dos entrevistados a escolherem a agilidade em manter contato. Para 48%, é interessante o profissional ter bons imóveis em seu portfólio, enquanto 42% considera a capacidade de negociação como fundamental para esses profissionais.

A principal expectativa de quem procura imóvel para comprar ou alugar é encontrar um local que esteja alinhado aos seus requisitos, correspondendo a 60% das respostas. Esse público também prioriza um profissional que ajude a negociar os melhores valores (58%), enquanto 50% das respostas mencionam o recebimento de propostas de imóveis ainda não vistos.

Atributos que inspiram a confiança de anunciantes

Já quando os respondentes são quem tem um imóvel e deseja vender ou alugar, a principal vantagem de ter um corretor está na minimização de riscos e problemas, apontada por 58%. O papel de mediar e negociar com interessados foi citado por 48% dos entrevistados, enquanto 41% selecionou a experiência do profissional.

A principal expectativa de quem contrata um corretor para vender ou alugar seu imóvel é que o processo de negociação seja transparente e eficiente, correspondendo a 49%. Esse público também prioriza o suporte na parte burocrática e de documentação do processo (45%), enquanto 39% menciona um processo de venda/locação rápido e sem complicações.

O levantamento foi realizado pelo Grupo OLX por meio da plataforma MindMiners e de disparos de CRM, entre 23/07/2024 e 01/08/2024. A pesquisa seguiu para duas bases principais de ZAP e Viva Real: anunciantes de imóveis e usuários buscando imóvel para comprar ou alugar. Foram coletadas 381 entrevistas no total, com participantes dos gêneros masculino e feminino, com idade a partir de 18 anos e provenientes de todas as regiões do País.