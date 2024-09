JC atualiza dados do déficit habitacional no Recife. Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o atual déficit, o Recife apresenta um total de 1.586 habitações precárias, 6.231 coabitações e 46.150 habitações em ônus excessivo do aluguel

Na sabatina da Rádio Jornal, realizada nesta segunda-feira (2), o prefeito João Campos (PSB) contestou a atualização dos números relativos ao déficit habitacional do Recife publicados pelo Jornal do Commercio. A reportagem confirma os dados novos divulgados pela Fundação João Pinheiro (FJP) e citados pelo prefeito. O mais recente levantamento, divulgado este ano com base em dados da Pnad Contínua de 2022, atualizou o déficit do Recife de 71 mil pra 54 mil moradias, levando-se em conta o ônus excessivo com o aluguel, a coabitação e as moradias precárias na cidade.

Com o atual déficit habitacional, o Recife apresenta um total de 1.586 habitações precárias, 6.231 coabitações e 46.150 habitações em ônus excessivo do aluguel, levando-se em conta o total de 599.5 domicílios ocupados. O levantamento não mensura o total de pessoas sem moradia na cidade.

"O dado atualizado é de 54 mil. E esse dado não é de 54 mil casas, é importante contextualizar o dado habitacional. Se for olhar dentro(dos extratos do levantamento), temos 1,6 mil habitações rústicas precárias, aproximadamente 6 mil de coabitação. De forma rigorosa, você poderia somar e daria 7,6 mil necessidades de construção de casas. Como você chega a 54 mil? Ônus excessivo com o aluguel", disse o prefeito.

O gestor justificou estar em planejamento na operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) um programa de aluguel assistido. Além da PPP de locação social para o Centro do Recife que ele pretende implementar junto à Caixa Econômica Federal.

Sobre a Parceria Público-Privada, que busca atacar o déficit habitacional a partir da 46.150 moradias com ônus excessivo do aluguel (comprometimento acima de 30% da renda com o pagamento da locação), A PPP Morar no Centro tem previsão de atender, segundo a própria PCR, 1.128 unidades ao ser lançada.

Desde o início da atual gestão, ainda segundo os dados da prefeitura, foram concluídas 1.272 unidades habitacionais na capital pernambucana, sendo 600 unidades nos habitacionais Encanta Moça I e II (iniciado em 2020), no Pina; 224 unidades no Habitacional Sérgio Loreto (iniciado em 2009), localizado no bairro de São José, e 448 unidades dos habitacionais Vila Brasil I e II (obras iniciadas em 2009), na Ilha Joana Bezerra.