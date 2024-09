Pernambuco recebe a maior feira da construção civil do Norte e Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Inflação sob controle, juros mais baixos, crescimento contínuo da empregabilidade do setor construtivo. Esse é o cenário positivo que traz ao Recife, a partir desta terça-feira (3), a XVIII Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção – Ficons, promovida pelo Sinduscon-PE. A atmosfera sentida pela cadeia produtiva da construção resultou em um evento 50% maior do que a sua edição anterior, ocorrida em 2022.

Sediado no Pernambuco Centro de Convenções, a Ficons reunirá, até a sexta-feira (6), das 15h às 21h, em uma área de 17 mil m², mais de 180 marcas trazidas por 130 expositores, que deverão ser visitados por um público de aproximadamente 30 mil pessoas durante os quatro dias de feira. Estarão expondo suas novidades e carros-chefes em vendas desde fabricantes de tintas, pisos, materiais elétricos, louças e metais sanitários, até fabricantes e locação de máquinas e equipamentos.

Esse último segmento, inclusive, terá um espaço na área externa dedicado ao estacionamento de máquinas de grande porte, como gruas utilizadas na construção de edificações altas, além de um elevador montado e funcionando, subindo a uma altura de 7,5m do solo.

MAIS DE R$ 300 MILHÕES EM NEGÓCIOS

De acordo com o presidente do Sinduscon-PE, Antônio Cláudio Couto, a expectativa de negócios gira em torno de R$300 milhões. Idealizada pelo sindicato pernambucano como um agente facilitador de relacionamentos, a Ficons vem conectando ao longo de duas décadas fabricantes de materiais, produtos, máquinas e equipamentos com profissionais da construção civil, incluindo construtores, engenheiros, arquitetos, técnicos especializados e comerciantes.

“O network promovido pela Ficons, trazendo para os estandes profissionais de escalão com poder decisão tanto da parte das construtoras e outras empresas visitantes, quanto da parte dos expositores, conferem uma maior agilidade na hora de fechar negócio”, aponta ele.



Também estará presente na abertura da Ficons o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, Renato Correia, que destaca o momento positivo para a sua realização, diante das perspectivas do setor para este ano.

“As vendas recordes de imóveis no segundo trimestre de 2024 refletem a força e a resiliência do mercado imobiliário brasileiro. Com a inflação sob controle, juros mais baixos e um crescimento contínuo no emprego, estamos confiantes de que o segundo semestre seguirá essa tendência positiva, especialmente com a demanda aquecida por novos lançamentos. A manutenção desse cenário é muito importante para o fortalecimento do setor e a ampliação do acesso à moradia”, destaca Correia.

O acesso à Ficons é gratuito, no entanto é necessário fazer o credenciamento, que já está disponível no site www.ficons.com.br. São patrocinadores master da feira o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – Adepe, e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – Fiepe.

SERVIÇO

VXIII Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção – Ficons

03 a 06 de setembro, das 15h às 21h

Pernambuco Centro de Convenções