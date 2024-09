Recife recebe a maior feira do setor de condomínios do País, no RioMar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A maior feira de condomínios do Brasil chega ao Recife. A 14ª edição da Feira de Condomínios do Nordeste - Fesíndico será realizada na sexta-feira (20) e sábado (21), das 13h às 22h, no piso L3, do RioMar Recife, no bairro do Pina. São mais de 100 estandes de expositores. O evento tem como foco principal apresentar as novidades do mercado condominial, além das novas leis e ferramentas administrativas que influenciam no dia a dia do síndico. A entrada é gratuita.



Consolidada no setor, a Fesíndico também oferece oito palestras para o público. No primeiro dia (20), os temas são: “impacto das recentes mudanças do código civil para os condôminos”, com o advogado e organizador da feira, Inaldo Dantas; “ grupo de whatsapp do condomínio, vantagens e desvantagens”, com o advogado do Secovi/PE, Noberto Lopes, “ marketing na era digital, como utilizar as redes no mercado condominial”, com o síndico profissional, Daniel Lima; “ grupo de whatsapp, como não transformar isso numa arma”, com o especialista em direito condominial", Pitterson Gomes.

SEGUNDO DIA

No segundo dia do evento, no sábado (21), os temas abordados são “exclusão do condômino antissocial”, com a advogada Robéria Morais, “ desvendando a realidade dos carros elétricos em condomínios – mitos, verdades e segurança”, com o consultor condominial, Roberto Fagundes; “ comunicação e conexão na sindicatura – transformando a gestão condominial”, com o administrador Paulo César.

“Vamos trazer palestras atuais como, por exemplo, o “marketing na era digital”. Aqui, o profissional poderá descobrir as melhores práticas para comunicar e engajar sua comunidade condominial de maneira eficaz. Outra apresentação importante é sobre as recentes mudanças no código civil e como elas afetam a gestão dos condomínios”, destacou Inaldo Dantas.

O acesso às palestras é limitado de acordo com a capacidade do auditório, que suporta cerca de 150 pessoas. Para participar é preciso realizar a inscrição no dia do evento, por ordem de chegada. Não tem inscrição prévia.

Além das palestras, o palco da feira deste ano, contará com um Talk Show intitulado Conversa com Domínio com o tema “Ao vivo na Fesíndico”, onde os participantes poderão fazer perguntas aos apresentadores. São eles, o coordenador da Fesíndico, Inaldo Dantas, o advogado paulista especializado em Direito Condominial, Kadu Quadratti e o mentor para administradores e síndicos, Willian Santos.

“A feira apresenta novidades tecnológicas que envolvem controle de acesso, monitoramento de áreas de lazer, segurança e ainda, aplicativos. São muitos serviços e produtos que visam facilitar e dar legalidade à gestão condominial. É uma oportunidade de fazer negócios e estar por dentro do que acontece no segmento”, explica o advogado e organizador da feira, Inaldo Dantas.

De acordo com a organização, o evento já atraiu mais de 50 mil visitantes, no total de todas as edições. O público estimado para esse ano é de 5 mil pessoas. Síndicos de vários estados já registraram sua presença, assim como administradores de condomínio, advogados e contadores.

SERVIÇO

14 ª Feira de Condomínios do Nordeste – FESÍNDICO

Local: Shopping RioMar Recife, piso L3

Datas:

20 de setembro– Sexta-feira (das 13h às 22h)

21 de setembro - Sábado (das 13h às 22h)

ENTRADA: gratuita para a feira e palestras (vagas limitadas à lotação do auditório).