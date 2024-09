MaxDay, da MaxPlural, oferece descontos de até R$ 150 mil no valor final de imóveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem está à procura de um apartamento para morar ou investir terá boas oportunidades neste sábado, dia 21 de setembro. A incorporadora MaxPlural realizará o MaxDay, no espaço do Seu Boteco, no Marco Zero do Recife, das 9h às 17h, com oportunidades e descontos bem acima dos praticados pelo mercado imobiliário.

O conceito da ação é proporcionar um dia intenso, no qual a força de vendas, correspondentes bancários e parceiros comerciais farão uma força-tarefa, dedicados a fechar negócios e vender imóveis do estoque da empresa, oferecendo descontos que chegam a R$ 150 mil.

Além dos valores convidativos, serão oferecidas condições de financiamento com a Caixa. A expectativa é que cerca de 350 cadastros sejam analisados e que um time de 100 profissionais esteja envolvido. Estarão disponíveis mais de 130 unidades de médio padrão, com localização privilegiada. Desde imóveis urbanos a opções de praia, haverá alternativas para diferentes necessidades.

Os corretores e clientes que estiverem com a documentação organizada terão maiores chances de escolher as unidades mais disputadas e valorizadas, de acordo com o andar, localização, melhor vaga na garagem e outras variáveis que influenciam na escolha do apartamento dos sonhos.

"É importante que os clientes já tenham o crédito pré-aprovado com a Caixa, pois os descontos do MaxDay serão válidos por apenas 24 horas, no dia 21. O timing será decisivo para garantir a melhor compra", explica Igor Dias, CEO da MaxPlural.

O MaxDay promete ser um dia de oportunidades únicas para a aquisição de um imóvel do portfólio da MaxPlural, com unidades já lançadas em Pernambuco.

"Buscamos oferecer o que há de melhor no mercado em termos de design, planta, acabamentos e qualidade do produto, buscando soluções que garantam o melhor custo-benefício, tanto no que se refere aos processos construtivos quanto à facilitação das formas de pagamento. A parceria com a Caixa traz segurança aos nossos empreendimentos, mostrando ao mercado que estamos crescendo com seriedade", garante Igor Dias.

O diretor-executivo da MaxPlural, Carlos Coimbra, destaca que o MaxDay representa uma oportunidade para fechar bons negócios. "Este será um evento com a garantia do maior financiador de imóveis do país, que é a Caixa. Vamos apresentar imóveis com grande potencial de valorização", acrescenta o executivo. Estarão disponíveis apartamentos de quatro empreendimentos da MaxPlural com descontos exclusivos.

No Derby Central, os descontos variam de R$ 40 mil a R$ 80 mil. No condomínio Oscar Freire, à beira-mar de Piedade, a redução no preço de tabela começa em R$ 70 mil e vai até R$ 120 mil. O MaxTrindade, no bairro de Casa Amarela, terá descontos de R$ 60 mil a R$ 150 mil.

Para quem busca um imóvel na praia, uma opção é o Carneiros Exclusive, que terá reduções de R$ 50 mil a R$ 150 mil. O engajamento antecipado dos corretores e imobiliárias é essencial.

"Quem estiver com a documentação preparada sai na frente para a rápida aprovação do financiamento pela Caixa Econômica e fica na dianteira da fila para escolher a melhor unidade disponível, dentro do seu orçamento e do crédito aprovado pelos agentes bancários", revela Bárbara Wigand, Superintendente Comercial da incorporadora.

Empreendimentos do MaxDay

A MaxPlural colocará à venda, com descontos exclusivos, unidades em quatro empreendimentos. No coração da capital pernambucana está o Derby Central, que terá 175 unidades, com plantas de um e dois quartos. Serão oferecidos descontos de R$ 40 mil a R$ 80 mil.

Na Zona Norte, na tradicional Rua da Harmonia, em Casa Amarela, o Max Trindade também oferece apartamentos de um e dois quartos, com metragens de 28m² e 50m², respectivamente, com quatro apartamentos por andar. O empreendimento terá descontos variando de R$ 60 mil a R$ 150 mil.

Para quem busca conforto e comodidade, o bairro de Piedade, em Jaboatão, conta com o condomínio Oscar Freire, localizado à beira-mar, perto de shoppings, galerias, bares, restaurantes, mercados, escolas, farmácias e muitas outras facilidades. O empreendimento conta com 54 unidades de dois e três quartos, com vaga na garagem. A redução no preço de tabela varia de R$ 70 mil a R$ 120 mil.

A residência de praia também está próxima de ser conquistada com o Carneiros Exclusive, localizado a 250 metros de uma das praias mais cobiçadas do país. O condomínio-clube terá 135 unidades, com opções de um a quatro quartos. Serão dois blocos, ambos com rooftop. A redução no valor será de R$ 50 mil a R$ 150 mil.