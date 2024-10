Em agosto, crédito imobiliário do SBPE alcança recorde em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entre janeiro e agosto de 2024 foram financiados 355,6 mil imóveis com recursos da Poupança, resultado 5,4% maior que o do mesmo período de 2023

O último mês de agosto revelou a recuperação dos financiamentos imobiliários via Poupança, que apresentaram os resultados mais expressivos desde setembro de 2021. Em agosto de 2024, os financiamentos com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 18,39 bilhões, alta de 2,3% em relação a julho deste ano e de 41,3% frente a agosto de 2023.

Nos 12 meses até agosto de 2024, o volume financiado somou R$ 170,4 bilhões, mostrando alta de 6,8% comparativamente ao período imediatamente anterior.

Financiamentos Imobiliários - Unidades

Foram financiados em agosto de 2024, nas modalidades de aquisição e construção, 53,5 mil imóveis. Comparado a julho, houve redução de 1,8%, mas em relação a agosto de 2023, verificou-se elevação de 26,9%.

Entre janeiro e agosto de 2024 foram financiados 355,6 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, resultado 5,4% superior ao de igual período de 2023.

No período de 12 meses encerrado em agosto de 2024, foram financiados 517,4 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, resultado 6,4% inferior ao do período precedente.

Captação da Poupança

Em agosto, pelo segundo mês consecutivo, a poupança SBPE registrou saques maiores que os depósitos. Embora negativa, a captação líquida do mês de agosto (-R$ 1,29 bilhão) foi melhor que a de julho (-R$ 2,86 bilhões) e que a de igual período do ano passado (-R$ 8,47 bilhões).



Entre janeiro e agosto deste ano, a diferença entre depósitos e retiradas acumulou -R$ 12,2 bilhões, o que demostra recuperação se comparada à de igual período do ano passado, quando registrou-se saídas líquidas de R$ 66,7 bilhões.

O crédito de rendimento mais que compensou a saída de recursos indicada pela captação líquida em agosto, de tal sorte que a poupança encerrou o mês com saldo de R$ 766,5 bilhões. Com isso, o saldo de agosto superou em 0,36% o do mês anterior e em 4,18% o de agosto do ano passado.