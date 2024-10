Saiba como funciona o 1º consórcio para obras e serviços em condomínios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acompanhando o crescimento do consórcio imobiliário no Brasil, ainda em 2024 a modalidade nova de consórcio deve ter um crescimento de 45%

A modalidade de consórcios, já amplamente usada por brasileiros, já está disponível também para obras e serviços em condomínios. O CONDOFAZ, desenvolvido pela BR Consórcios (fruto da sociedade entre o Consórcio União e a Rodobens) passa a atender todo o País como solução pensada exclusivamente para o segmento. De olho nos 80 milhões de brasileiros que residem em mais de 520 mil conjuntos habitacionais que geram cerca de R$ 190 bilhões anualmente com serviços de manutenção, limpeza e taxas de administração, a BR Consórcios criou ainda em 2020 o primeiro consórcio para condomínios do Brasil. Com a alta demanda, a solução cresceu 246% e agora será expandida para todo o Brasil.

“Condomínios dificilmente têm acesso a crédito bancário e acabam recorrendo à chamada de capital para conseguir realizar obras, manutenções e melhorias. Pensamos então em um produto exclusivo, que evitasse essa descapitalização. O consórcio é uma alternativa à necessidade de mexer no fundo de reserva ou fazer chamada de capital”, explica José Roberto Luppi, Diretor Comercial da BR Consórcios.

Atualmente com 260 cotas ativas, além de 177 já contempladas, e um ticket médio de R$ 56 mil, o CONDOFAZ será comercializado em todo Brasil exclusivamente pelas marcas associadas à BR Consórcios - Consórcio União, Consórcio Araucária, Consórcio Santa Emília, Consórcio Lyscar, MAPFRE Consórcios e Lojacorr Consórcios.

Para a aquisição das cotas, é necessária aprovação dos moradores em assembleia e a liberação de crédito é feita por meio da apresentação de notas fiscais e cronograma de obras. O CONDOFAZ conta com créditos entre R$ 15 mil a R$ 600 mil reais, e prazos de 36 a 194 meses.

“Nessa operação não é necessário alienar um bem móvel ou imóvel e as parcelas são adequadas aos objetivos do condomínio. Então, com um baixo investimento mensal, é possível se programar e se realizar reformas, manutenções e ampliações para valorizar o imóvel e melhorar a qualidade de vida dos moradores”, afirma Luppi.

CONTEMPLAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS

Outro diferencial do produto está na contemplação. Além da modalidade tradicional, em que é possível ser contemplado por lance ou sorteio, a BR Consórcios tem o MCA (Modalidade de Contemplação Acelerada), uma solução que garante a contemplação em até quatro meses.

“Assim, não é preciso aguardar um prazo longo para promover as melhorias necessárias no empreendimento”, conta o Diretor Comercial da BR Consórcios. Por meio do CONDOFAZ, o condomínio pode realizar reformas gerais ou de manutenção, como pintura, cobertura de garagem, modernização de fachada, criação de guarita, ampliar ou construir áreas de lazer, além de adquirir novos equipamentos, como elevadores, sistemas de segurança, climatizadores, geradores e sistemas de energia alternativa.

Acompanhando o crescimento do consórcio imobiliário no Brasil, ainda em 2024 a modalidade deve registrar um crescimento de 45%. “É uma modalidade nova no mercado imobiliário, mas inédita, segura e muito promissora. Sabemos que irá crescer de forma exponencial quando o mercado entender todos os benefícios que proporciona”, finaliza o Diretor Comercial da BR Consórcios, José Roberto Luppi.