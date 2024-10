ACOMAC-PE homenageia Raquel Lyra e representantes do comércio de construção

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, será homenageada pelo Prêmio Destaques do Ano - ACOMAC-PE, promovido pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Pernambuco. A premiação tem por objetivo reconhecer personalidades, empresários e empresas que contribuem para o crescimento da economia do Estado de Pernambuco. Além da gestora, serão agraciados ainda o empresário Carlos Aurélio de Carvalho Nunes (Carlinhos da Tupan), Presidente do Grupo Tupan, como “homenageado do setor”; e Pedro Ivo Viana Moura, Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Viana e Moura, na categoria “Personalidade do Ano”. A entrega do Prêmio Destaques do Ano - ACOMAC-PE será nesta terça-feira, 15 de outubro, às 18h30, no auditório da FIEPE.

Também haverá premiações para as categorias indústria, atacado, home center, representante comercial e para lojas dos polos regionais - Grande Recife Sul, Grande Recife Norte, Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão.

Reconhecimento

Para Carlos Portela, Presidente da ACOMAC-PE, o evento é fundamental para o reconhecimento dos que se dedicam ao setor. “Quem trabalha, investe e colabora merece ser reconhecido. E nada melhor do que agraciar empresários e empresas que tanto fazem pelo desenvolvimento e pelo crescimento econômico de Pernambuco”, comentou.

De acordo com Carlito Lira, Presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE) e Vice-Presidente de Expansão da Associação Nacional de Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), a premiação representa a força do setor em Pernambuco. “Instituir esse Prêmio é muito importante, pois podemos reconhecer os valores da Região Nordeste, com seu mercado importante, em termos nacionais, bem como os relevantes nomes que compõem esse segmento no Estado”, afirmou.

SERVIÇO



Prêmio Destaques do Ano - ACOMAC-PE

Data: dia 15 de outubro, às 18h30

Local: auditório da FIEPE.