Crédito imobiliário do SBPE atingiu R$ 17,62 bilhões em setembro

Em setembro de 2024, os financiamentos com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 17,62 bilhões. Houve redução de 4,2% em relação a agosto deste ano, mas foi o terceiro melhor mês do ano, com alta de 27,4% frente a setembro de 2023.

Nos primeiros nove meses de 2024, o volume financiado foi de R$ 136,1 bilhões, com crescimento de 18,8% em relação a igual período de 2023.

Nos 12 meses até setembro de 2024, o volume financiado somou R$ 174,2 bilhões, mostrando alta de 10,8% comparativamente ao período imediatamente anterior.

Financiamentos Imobiliários - Unidades

Foram financiados em setembro de 2024, nas modalidades de aquisição e construção, 58,4 mil imóveis. Comparado a agosto, houve alta de 9,2%, e em relação a setembro de 2023, verificou-se elevação de 35,6%.

Entre janeiro e setembro de 2024 foram financiados 414 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, resultado 8,8% superior ao de igual período de 2023.

No período de 12 meses até setembro de 2024, foram financiados 532,7 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, resultado 0,3% inferior ao do período precedente.

Poupança SBPE: Captação Líquida

O balanço entre depósitos e saques nas contas de poupança voltou a ficar negativo em setembro, com a captação líquida mostrando saídas de R$ 6,1 bilhões.

Nos primeiros nove meses de 2024 houve saques líquidos de R$ 18,4 bilhões, valor bem inferior ao de igual período de 2023, quando a captação líquida atingiu R$ 72,3 bilhões, mostrando redução no ritmo de perda de recursos das cadernetas.

O crédito de rendimento compensou parte da captação líquida negativa de setembro, de modo que a poupança SBPE encerrou o mês com saldo de R$ 764,4 bilhões, 0,27% inferior ao de agosto. Na comparação com setembro de 2023, houve alta de 4,04%.