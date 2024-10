Um lar para todas as gerações: conheça os apartamentos multigeracionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A tradicional família nuclear está dando lugar a novos modelos de convívio. Os imóveis multigeracionais, que reúnem avós, pais e filhos em um mesmo espaço, estão se tornando uma realidade para muitas famílias em todo o mundo.

A busca dos jovens por maior aprimoramento profissional, a instabilidade no mercado de trabalho e a necessidade da proximidade de idosos são alguns fatores que influenciam no crescimento dessa tendência. O fenômeno é visto em vários locais do mundo, como Estados Unidos e Inglaterra.

Útil e agradável

Para que os espaços sejam funcionais e agradáveis para todos, é necessário respeitar as necessidades e individualidades de cada um. “As famílias multigeracionais buscam por espaços amplos e funcionais, que permitam diferentes soluções e dinâmicas de projeto, assim como também a possibilidade de núcleos dentro do imóvel que possibilitem uma certa privacidade e independência”, comenta o arquiteto Geraldo Machado.

O arquiteto destaca as plantas flexíveis como a principal tendência nos imóveis de famílias multigeracionais: “São elas que irão permitir que as diferentes gerações, dividindo o mesmo espaço, tenham sua singularidade e costumes mantidos, permitindo que o projeto se adeque à dinâmica de cada família.”

Paço Decó, da Construtora Carrilho - DIVULGAÇÃO/CARRILHO

“Cada geração possui uma necessidade e costume muito específicos, o projeto de arquitetura irá tornar o espaço correspondente para cada indivíduo. Com a flexibilidade da planta, podemos criar algo totalmente personalizado para a família, transformando um quarto em suite para maior comodidade, aumentando uma sala para a família que gosta de receber, transformando um quarto em escritório para uma dinâmica home office, integrando ou separando a cozinha de acordo com os costumes daquela família, entre outras diversas soluções que um projeto arquitetônico permite”, explica.

Geraldo afirma que, futuramente, a tendência terá ainda mais flexibilidade. “Como a interligação dos espaços, mas também da possibilidade, momentânea, de torná-los independentes, sem que a entrada precise ser comum entre todos os ambientes, permitindo que uma suíte possa funcionar como um loft para maior privacidade. As áreas comuns irão partilhar da dinâmica e facilitar essa flexibilidade também.”

Para todas as famílias

O Paço Decó, lançamento da Construtora Carrilho, é um dos destaques no segmento das plantas flexíveis. O empreendimento possui opções de plantas criadas de acordo com diversos modelos de família, inclusive as multigeracionais.

A planta do “Paço da Ísis”, por exemplo, considera uma família com três gerações, além da dependência para uma babá. As estruturas são flexíveis, podendo ser modificadas de acordo com a necessidade e preferência de cada família.

“A Carrilho está sempre com o pensamento e o planejamento à frente do seu tempo, de forma que os imóveis estão sempre preparados para o hoje e o amanhã, atendendo todas as necessidades atemporais. E isso não apenas no próprio imóvel, mas também nas áreas comuns, na arquitetura do edifício e no conceito usado em cada detalhe”, ressalta Geraldo.

Paço Decó, da Construtora Carrilho - DIVULGAÇÃO/CARRILHO

Localizado na Madalena, o empreendimento conta com apartamentos de 108m². Saiba mais aqui.