Plantas flexíveis: conheça a tendência que está conquistando o mercado imobiliário

Tendência tem chamado a atenção no mercado imobiliário por permitir a adaptação dos espaços de acordo com as necessidades dos moradores

Embora existam desde a década de 1950, as plantas flexíveis vêm ganhando cada vez mais destaque no mercado imobiliário atual. Essa tendência tem chamado a atenção por permitir a adaptação dos espaços de acordo com as necessidades dos moradores.

“A tendência vem muito desse momento pós pandemia, apesar de nos últimos 10 anos apresentarmos soluções de plantas flexíveis, ambientes que podem se integrar, que podem ter mais de um uso. A demanda de clientes que surgiram após o período de isolamento, com novas necessidades, com queixas sobre suas casas não os permitirem se adaptar, foi gigante”, explica o arquiteto Geraldo Machado.

"Novos modos de trabalho surgem todos os dias, o home office é a realidade de uma enorme parcela e casa continua sendo também o espaço de descanso e de convívio, então trazer os dois ou mais mundos num único espaço, pede que tenhamos uma flexibilidade para tornar tudo possível e agradável", acrescenta.

O que são plantas flexíveis?

Diferentemente dos imóveis tradicionais, com layouts fixos e pouco personalizáveis, as plantas flexíveis oferecem a oportunidade de criar um espaço totalmente adaptado às necessidades e estilo de vida dos moradores.

A integração entre os ambientes, por exemplo, permite otimizar o espaço e criar layouts mais dinâmicos. Além disso, adaptar o imóvel às últimas tendências do mercado imobiliário garante que ele seja sempre atual e interessante.

“O escritório que pode se tornar um quarto de hóspedes quando necessário, a varanda que pode ampliar a sala numa integração completa ou ser um espaço a mais, quando separada, de vivência e experiência dentro do apartamento”, exemplifica o arquiteto.

Carrilho

Há 55 anos no mercado, o Grupo Carrilho tem acompanhado as tendências e inovações do mercado imobiliário, inclusive as plantas flexíveis.

Um dos destaques no segmento é o lançamento do Paço Decó, na Madalena. O empreendimento possui opções de plantas criadas de acordo com diversos modelos de família. O Paço do Oscar (uma família com um filho) e o Paço do Murilo (casal recente com filhos de outros casamentos) são alguns exemplos.

O Paço Decó, destaque da Construtora Carrilho, dispõe de plantas flexíveis

Geraldo, que já atuou como arquiteto em diversos projetos da Carrilho ressalta a possibilidade de criação como o diferencial nas plantas da construtora: “É gratificante visualizar o potencial que a planta traz para os ambientes, podemos criar diferentes soluções para todos os públicos e suas necessidades, cada projeto permite um resultado confortável e com a identidade do cliente.”

“Estamos em sintonia quando o assunto é contar histórias em nossos projetos, surpreender em cada detalhe. A flexibilidade das plantas permite que o sonho do imóvel seja completo, atendendo a necessidade de todos”, finaliza.