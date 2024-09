Crescimento de vendas de imóveis residenciais no Recife evidencia segmento promissor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As vendas de imóveis residenciais no Recife e de alguns bairros do Jaboatão dos Guararapes cresceram quase 97% na comparação entre os meses de abril de 2024 e o mesmo período do ano passado. Os dados são de um levantamento feito pela Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) em parceria com a consultoria Brain.

Um dos destaques desses 12 meses são os imóveis a partir de R$ 350 mil, nomeados como Standard. O segmento, que representou 42,7% do total das vendas do período, é uma aposta das construtoras no momento.

“O processo de redução da taxa Selic influencia para que os financiamentos sejam mais acessíveis para a renda das famílias. E o segmento de R$ 350 mil tem muito a ver com o perfil da população de acordo com os dados do censo imobiliário”, explica Ecio Costa, Professor Titular de Economia da UFPE e Economista-Chefe do LIDE Pernambuco.

De acordo com o levantamento, foram vendidas 2.259 unidades de Standards no período de 12 meses - CARRILHO

“O Recife tem uma perspectiva de famílias cada vez menores. Geralmente, esse imóvel de R$ 350 mil tem dois quartos, que cabem famílias com um filho. Ou seja, um enquadramento para a maioria das famílias que estão se formando na Região Metropolitana”, acrescenta.

Por outro lado, famílias que procuram financiamentos de imóveis na capital nem sempre podem recorrer a programas governamentais como o Minha Casa, Minha Vida (MCMV). “Esse programa tem funcionado mais para os imóveis no interior do Estado, que têm um custo menor do que os imóveis do Recife. Tem ajudado na expansão do financiamento, porém, talvez precise de alguns ajustes para a realidade dos preços da Região Metropolitana”, compara o especialista.

“Mas é importante lembrar que esse programa tem ajudado bastante na aquisição de novos imóveis financiados, com entrada e parcelas adequadas ao orçamento dessas famílias”, destaca o professor.

O economista também destaca que a expansão do mercado mobiliário nos próximos anos estará fortemente conectada com o planejamento das cidades Recife e Jaboatão. Isso significa que a mobilidade urbana e, consequentemente, localizações estratégicas são fatores importantes para a escolha de imóveis.

Pátio Nattu

Lançado no final de agosto, o Pátio Nattu é uma das apostas do momento da Carrilho. Conhecida pelos preços bastante competitivos, a construtora tem forte atuação no mercado imobiliário com edifícios residenciais de alto e médio padrões, além dos populares.

O lançamento é um dos destaques da Linha Urban, cujos empreendimentos custam de R$ 250 a R$ 350 mil e têm condições acessíveis para as famílias contempladas pelo Minha Casa, Minha Vida faixa 3.

Com localização privilegiada em relação à concorrência, o conjunto residencial ficará a 600 metros da Avenida Caxangá e contará com equipamentos de lazer diferenciados com relação aos concorrentes e uma área verde que vai deixar os moradores sempre em contato com muita natureza.

“A linha Urban trata muito do conceito de localização. É morar próximo de tudo, é ter a possibilidade de morar a poucos minutos do trabalho e não perder tempo”, ressalta Mariana Carrilho, gestora de marketing da construtora.

Além disso, a gestora destaca diversas possibilidades de lazer e de funcionalidades do empreendimento: “Não é necessário sair de casa para ir numa academia, é possível juntar toda sua família no churrasco do final de semana, é possível fazer sua transmissão para suas redes sociais dos espaços próprios para transmissão. Sem falar que a segurança é reforçada em todos os nossos empreendimentos, ou seja, mitigamos o problema da violência urbana colocando no Pátio Nattu portaria com controle de acesso de pedestres via reconhecimento facial e de veículos por tag. E vai ter alarme com sensor de presença em todo perímetro do empreendimento.”

O lançamento da Carrilho é cercado por mais de 6 mil m² de área verde e conta com paisagismo de Márcia Lima, além de diversas soluções em tecnologia e segurança e uma completa área de lazer equipada e decorada.

Ideal para famílias de três ou quatro pessoas, o apartamento do Pátio Nattu tem 2 quartos (sendo 1 suíte), varanda com peitoril em vidro, sala para dois ambientes, WC social, cozinha integrada ao living e área de serviço, além de laje para split.