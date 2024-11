Financiamento imobiliário: novas regras da Caixa começam a valer; entenda o que muda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir desta sexta-feira (1º ), a Caixa Econômica Federal começa a aplicar novas regras para o financiamento imobiliário. As mudanças vão ao encontro da dificuldade orçamentária do banco no que diz respeito à habitação fora do programa Minha Casa, Minha Vida.

Considerando a demanda observada e o orçamento para crédito habitacional aprovado para o ano de 2024, com o crescimento da carteira, a Caixa entende que a demanda irá superar o limite máximo projetado para o período. Em outras palavras, está faltando dinheiro para liberar crédito imobiliário e, para não para de rodar financiamentos, o banco começa a aplicar uma espécie de funil, com regras mais duras e custosas para quem busca financiar um imóvel.



As mudanças atingem todas as modalidades do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), o que inclui:



Poupança CAIXA

A taxa de juros é baseada no rendimento da poupança, acrescida de uma taxa fixa que varia de acordo com o perfil do cliente.



TR

A Taxa Referencial (TR) é o fator de atualização do saldo devedor do contrato.



IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o fator de atualização do saldo devedor do contrato.



Taxa Fixa

O cliente sabe quanto vai pagar de juros da primeira à última prestação.

O que muda no financiamento da Caixa

O banco passa a financiar a aquisição de imóveis ou construção individual com valor de avaliação ou compra e venda limitado a R$ 1,5 milhão e para clientes que não possuam outro financiamento habitacional ativo.

Além disso, o que preocupa mesmo os mutuários é a alteração na cota máxima de financiamento admitida, que passa a ser de até 70% do valor do imóvel, com sistema de amortização SAC e de até 50% com sistema PRICE.

Com as reduções, quem busca financiar um imóvel a partir de R$ 350 mil, com renda familiar acima dos R$ 8 mil, precisará desembolsar mais na entrada do imóvel. No caso do SAC, a entrada mínima será de 30%, e no sistema Price, de 50%.

A alteração nas cotas de financiamento e a limitação no valor do imóvel a R$ 1,5 milhão não se aplicam às unidades habitacionais vinculadas a empreendimentos financiados pelo banco, mantendo-se nesse caso as condições vigentes atualmente.

O QUE É O SBPE

O SBPE é uma linha de crédito que utiliza recursos da poupança para financiar imóveis residenciais ou comerciais, novos ou usados. Os bancos podem captar até 65% dos valores investidos na poupança e direcioná-los ao SBPE.

Em relação às contratações com recursos da Poupança (SBPE), a CAIXA apresenta em 2024 market share de 48,3% de contratação dos financiamentos do País, correspondendo a R$ 63,5 bilhões das operações realizadas pelo banco até setembro.



A carteira de crédito habitacional da Caixa já ultrapassou a marca de R$ 800 bilhões, com mais de 7 milhões de contratos ativos. O banco diz que segue como o maior financiador da casa própria no País, com 68% do mercado. "Esse resultado é fruto do foco de atuação nesse segmento, com a oferta de amplo portfólio de produtos, visando atender a todos os perfis de clientes, sempre com as condições mais vantajosas".



Em 2024, o banco concedeu, até setembro, R$ 175 bilhões de crédito imobiliário, o que representa um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2023. Foram 627 mil financiamentos de imóveis, beneficiando cerca de 2,5 milhões de brasileiros.