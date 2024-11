Taxa de inadimplência de aluguel cai em Pernambuco

A taxa de inadimplência de aluguel em Pernambuco registrou queda em setembro. Conforme aponta o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica – plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário –, o mês fechou em 3,67%, 0,27 ponto percentual a menos do que em agosto (3,94%). O valor, porém, está acima da média nacional, que foi de 3,14%.

Entre as regiões do País, o Norte lidera o ranking com a maior taxa de inadimplência do período, com 6,69%, seguido do Nordeste (4,72%), Centro-Oeste (3,05%), Sudeste (2,80%) e Sul (2,58%). Já entre os estados, Rondônia registrou a maior taxa do período, fechando o mês de setembro com 11,18%. A lista das maiores taxas de inadimplência locatícia segue com Paraíba (10,46%), Amazonas (10,37%), Roraima (6,23%), Maranhão (5,94%) e Pará (5,71%). O ranking dos estados com as menores taxas é liderado por Sergipe (2,11%), seguido de Santa Catarina (2,13%), Mato Grosso do Sul (2,61%), São Paulo (2,63%) e Distrito Federal (2,68%).

Nos imóveis residenciais, a maior taxa de inadimplência foi na faixa de aluguel acima de R$ 13.000 (5,52%), enquanto a menor foi de imóveis de R$ 2.000 a R$ 3.000 (1,73%). Já em relação aos imóveis comerciais a faixa até R$ 1.000 trouxe a maior taxa (6,42%), e a menor foi na faixa de R$ 2.000 a R$ 3.000, de 3,36%.

Em relação ao tipo de imóvel, a taxa de inadimplência de apartamentos subiu de 2,17%, em agosto, para 2,22%, em setembro; e a de casas, de 3,38% para 3,47%. Os imóveis comerciais registram 3,99% de inadimplência, 0,7 ponto percentual a menos do que em agosto (4,06%).

CENÁRIO ECONÔMICO

“Em setembro, registramos queda da taxa de inadimplência locatícia em Pernambuco em comparação ao mês de agosto. Como o aluguel é, em geral, o maior impactador sobre a renda do brasileiro que não tem imóvel próprio, a inadimplência da locação está diretamente relacionada aos fatores macroeconômicos da região, como taxa de emprego e PIB. Norte e Nordeste, entretanto, ainda adotam menos garantias modernas como seguro fiança e utilizam contratos com fiador ou sem garantia, o que agrava o índice de inadimplência”, afirma Manoel Neto, Diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica.

O Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica é um levantamento mensal de dados exclusivos e internos que apresenta o cenário de dívidas do mercado brasileiro de locação imobiliária. O índice leva em consideração o valor do boleto, o tipo de imóvel (apartamento, casa ou comercial) e a sua localização, além das datas de vencimento e pagamento, que mostram se há inadimplência ou não.

O estudo da Superlógica sobre a inadimplência no mês de setembro contou com dados de mais de 800 mil clientes locatários, em todo o Brasil, que possuem boletos que estão há mais de 60 dias sem pagamento ou que foram pagos com atraso de mais de 60 dias. Todos os dados são anonimizados, ou seja, não são passíveis de associação a um indivíduo, direta ou indiretamente.