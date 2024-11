Tecnologias verdes e de segurança dominam tendências e soluções para o mercado condominial e imobiliário do País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 7ª do Superlógica Next 2024, em São Paulo, trouxe novidades e discutiu sobre a uso de tecnologia, serviços financeiros e de segurança para o setor

Um dos principais eventos do mercado condominial e imobiliário do País, o Superlógica Next 2024 foi realizado nesta terça-feira (19), no Distrito Anhembi, em São Paulo, apresentando discussões, tendências e soluções do cenário nacional e internacional, principalmente sobre tecnologia, segurança, serviços financeiros e de crédito para o setor.

“Nesta 7ª edição do Superlógica Next mostramos que a Inteligência Artificial chegou para acelerar o desenvolvimento de tecnologias, além de otimizar processos no mercado condominial e imobiliário”, explicou Carlos Cêra, cofundador e CEO da Superlógica.

Diante dessa necessidade de atualização do setor, as administradoras imobiliárias e síndicos cada vez mais buscam soluções tecnológicas para melhorar a experiência dos moradores e garantir a segurança e a praticidade no dia a dia. “Hoje a Intelbras conta com mais de 2 mil produtos (divididos em segurança, energia e conectividade). E essa relação dos nossos produtos no setor imobiliário agrega muito valor aos imóveis, entregando tecnologia e automatização”, contou Giovani Lourenço, coordenador de marketing da Supritec, empresa de tecnologia em segurança e distribuidora oficial da Intelbras, que pretende ampliar ainda mais os negócios durante a feira.

Carregador de carro elétrico está cada vez mais presente nos condomínios residenciais e empresariais - Filipe Farias / JC

“Atualmente, as imobiliárias têm se preocupado com as tecnologias sustentáveis e estão construindo os novos imóveis com um espaço no condomínio reservado para a energia verde; no caso, instalando carregadores para carros elétricos. Porém, as administradoras de condomínios e síndicos de prédios mais antigos já estão se atentando para a instalação desse equipamento, pois contribui para a modernização e valorização do condomínio”, explicou Eder Rodrigues, do marketing da Supritec.

Um dos destaques do evento, a Gruvi (que faz parte de uma iniciativa da Superlógica, Cyrela e Intelbras para melhorar a jornada da moradia) apresentou como grande novidade no Next 2024 o Gruvi ID, que redefine o padrão de segurança nos condomínios. "Ele integra uma tecnologia avançada de validação, em que você é obrigado a afastar e aproximar o rosto ou sorrir; além da verificação de documentos, proporcionando um ambiente ainda mais seguro e confiável para todos, disse André Baldini, diretor de Negócios para Moradia da Gruvi.

Ainda segundo o especialista, 69% das pessoas apontam a segurança condominial como fator decisivo para a escolha de um imóvel. Por isso, a busca por soluções tecnológicas está em crescente no mercado.

Diante da valorização dos imóveis e da dificuldade para conquistar a casa própria, uma solução cada vez mais procurada para moradia é o aluguel. Entretanto, quem pensa em investir nesse mercado precisa ficar atento ao cenário atual. Durante o evento foi apresentado à imprensa o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica e, de acordo com os dados coletados, o Nordeste aparece, no mês de outubro, como a segunda região com maior percentual de inadimplentes (4,69%) - a frente apenas que a região Norte.

Entretanto, Pernambuco atingiu no período analisado o menor patamar do ano: 3,5%, o que representa 0,17 ponto percentual a menos do que em setembro (3,67%). Com a queda, o índice pernambucano se aproximou da média nacional, que foi de 3,31% em outubro. "No último mês, ao contrário do que aconteceu com a média do país, registramos queda na taxa de inadimplência locatícia em Pernambuco na comparação com o mês de setembro”, afirma Manoel Neto, diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica.

Superlogica Next 2024 apresentou soluções inovadoras para o mercado condominial e imobiliário do País - Filipe Farias / JC

O índice leva em consideração o valor do boleto, o tipo de imóvel (apartamento, casa ou comercial) e a sua localização, além das datas de vencimento e pagamento, que mostram se há inadimplência ou não. “Acompanhar se os clientes estão pagando os boletos em dia é fundamental para que as imobiliárias e proprietários possam se planejar financeira e estrategicamente. Com o índice, é possível ter parâmetros para entender o tamanho do problema e a urgência em procurar novas ferramentas, sistemas e soluções”, enfatizou Manoel Neto.

Já no cenário nacional, Pernambuco aparece na 13ª colocação dentre os estados com maior número de inadimplentes na locação imobiliária. A vizinha Paraíba surge como a campeã em termos de inadimplência no mês de outubro, com 13,86%. "Como o aluguel é, em geral, o maior impactador sobre a renda do brasileiro que não tem imóvel próprio, a inadimplência da locação está diretamente relacionada aos fatores macroeconômicos da região, como taxa de emprego e PIB”, detalhou o diretor de Negócios da Superlógica.

