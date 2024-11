Aluguel no Recife: de Boa Viagem ao Cordeiro, valorização bate até 37% e deixa preços acima da média do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na capital recifense, a valorização do preço cobrado pelo aluguel no ano (até outubro) já é a maior desde 2021, quando atingiu 17,07%

A análise do FipeZap de 5.559 anúncios de locação residencial no Recife apontou uma valorização média de 14,61% no preço cobrado pelo aluguel na capital pernambucana nos últimos 12 meses (até outubro). O percentual indica a trajetória ainda em ascensão dos valores, embora o ritmo da alta tenha desacelerado. Ainda assim, entre os bairros da cidade, há valorização de até 37,2% no preço cobrado pelo aluguel.

Na capital recifense, a valorização do preço cobrado pelos anúncios de aluguel no ano (até outubro) já é maior desde 2021, quando atingiu 17,07%. De janeiro a outubro de 2024, o indicador subiu 12,88% em toda a cidade, contando com avanços bem mais expressivos no recorte por bairros que, segundo a pesquisa, superam a média nacional do metro quadrado para locação residencial em todo o País (R$ 47,05/m²).

Com o preço médio de R$ 53,40 / m² (terceiro maior do País), a cidade perdeu apenas para São Paulo (SP) (R$ 56,65/m²) e Florianópolis (R$ 53,99/m²). Quanto ao preço cobrado por bairros, apenas um apresenta valor menor do metro quadrado em relação à média nacional, embora já acumule uma valorização de 37,2% no preço cobrado para aluguel, no prazo de 12 meses.

Por bairros, os destaques são: Pina (R$ 67,5 /m²); Tamarineira (R$ 58,0 /m²); Boa Viagem (R$ 57,0 /m²); Parnamirim (R$ 56,2 /m²); Graças (R$ 54,5 /m²); Santo Amaro (R$ 54,5 /m²); Casa Amarela (R$ 48,7 /m²); Espinheiro (R$ 48,0 /m²); Madalena (R$ 47,6 /m²) e Cordeiro (R$ 28,4 /m²).

O Cordeiro, embora tenha o menor preço por metro quadrado, foi o bairro com maior valorização dos preços no prazo de 12 meses. Na mesma ordem dos bairros elencados acima, a variação do aluguel foi de: +10,2% (Pina); +18,7% (Tamarineira); +12,1% (Boa Viagem); +12,1% (Parnamirim); +29,0% (Graças) ; +9,8% (Santo Amaro); +14,7% (Casa Amarela); +10,7% (Espinheiro); +14,0% (Madalena) e +37,2% (Cordeiro).

RESULTADO DO ALUGUEL NO MÊS DE OUTUBRO

Quando isolado o mês de outubro, a variação do aluguel foi de 0,49% no Recife, percentual menor do que o IPCA/IBGE (+0,56%) e do IGP-M/FGV (+1,52%) para o período, apresentando uma queda real no valor.

O Índice FipeZAP registrou uma elevação de 0,46% no aluguel residencial em outubro/2024 em todo o País, o que representou uma nova desaceleração em relação às variações observadas em junho (+1,43%), julho (+1,12%), agosto (+0,88%) e setembro (+0,65%).

No acumulado do ano, o Índice FipeZAP de Locação Residencial teve uma alta de 11,41% no ano, acima do IPCA/IBGE (+4,20%) e do IGP-M/FGV (+3,88%). Em 12 meses, a alta foi de 13,48%, ainda acima das variações acumuladas pelo IPCA/IBGE (+4,76%) e IGP-M/FGV (+5,59%).

Imóveis com um dormitório se valorizaram acima da média nesse intervalo temporal (+15,67%), contrastando com o aumento relativamente menor entre unidades com dois dormitórios (+12,34%).

O retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 5,96% ao ano, na média nacional. No Recife, o retorno foi de 7,73% ao ano.