Beira-mar de Olinda ganha rooftop em empreendimento com VGV de R$ 34 milhões

Seguindo os passos do desenvolvimento imobiliário na orla de Casa Caiada, em Olinda, a beira-mar de Bairro Novo é a nova aposta, para a construção de edifícios residenciais. Na região, a CME Construção está lançando o residencial Marcos Freire Residence, na Avenida Marcos Freire, com vista para o mar, inclusive com rooftop, e Valor Geral de Vendas de R$ 34 milhões.

O empreendimento terá 72 unidades com três quartos, uma suíte, cozinha, área de serviço, sala e varanda gourmet. Serão três opções de plantas, que podem ser modificadas, com 74,96m², 68,56m² e 73,44m². Nas áreas comuns, os moradores desfrutarão de rooftop , academia, quadra esportiva, piscina para adultos e crianças, salão de festas, área gourmet, minimarket, brinquedoteca, playground, espaço para pets e bicicletário.

“Com base em toda uma pesquisa de mercado, buscamos lançar um conceito de moradia ancorado em comodidade e tecnologia. O Marcos Freire é um dos únicos residenciais na orla”, afirma o engenheiro e sócio, Caio Muniz. O empreendimento tem entrega prevista para o segundo semestre de 2027.



O Bairro Novo estão passando por obras públicas de revitalização do calçadão da praia e ciclofaixa, dentro de um projeto paisagístico com arborização e acessibilidade. O residencial está sendo erguido onde foi a antiga casa do advogado, professor e político brasileiro, Marcos de Barros Freire, que foi prefeito de Olinda.

“Vimos uma carência na oferta de residenciais mais modernos e que disponibilizam todos os itens de lazer na beira-mar de Olinda. O Marcos Freire Residence vai dar uma nova cara urbanística para a cidade e os moradores terão a vantagem de receber todas as áreas equipadas”, complementa a sócia Adriana Muniz.