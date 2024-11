O que os ricos e super-ricos buscam em imóveis de luxo? Conheça tendências

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estudos globais mostram que as prioridades de compra nesse segmento estão mudando, e refletem em um novo estilo de vida e valores, até no Brasil

Os mercados imobiliários de luxo ao redor do mundo têm se adaptado a novos perfis de consumidores, que agora buscam mais do que apenas status. Sustentabilidade, personalização, tecnologia, saúde e investimentos rentáveis estão moldando um novo panorama de consumo. Quando falamos de "ricos" e "super-ricos", é importante entender as diferenças entre esses dois perfis. Os "ricos" são aqueles com um patrimônio líquido que varia geralmente entre US$ 1 milhão e US$ 30 milhões, enquanto os "super-ricos", ou UHNWIs (Ultra High Net Worth Individuals), possuem mais de US$ 30 milhões em ativos.

No Brasil, Balneário Camboriú, cidade do litoral norte de Santa Catarina conhecida por seus arranha-céus de luxo, virou reduto de pessoas de alta renda e o mercado imobiliário é o grande atrativo. A cidade figura entre as mais valorizadas do país, o que é um fator significativo para compradores que buscam não apenas um lar, mas também uma forma de diversificar seus ativos.

Com edifícios que estão entre os mais altos e sofisticados da América Latina, como é o caso do recente anúncio do empreendimento Senna Tower, que será o residencial mais alto do mundo e que leva o nome do ídolo da F1, além de prédios com assinaturas de famosos arquitetos, paisagistas e de marcas internacionais, os espaços da cidade que possui uma das menores áreas territoriais do estado expandiram para o luxo e às alturas.

ESTUDOS DO MERCADO

Segundo o The Wealth Report 2024, estudo global que avalia as tendências de riqueza e investimentos ao redor do mundo, além de privacidade e segurança, os super-ricos estão cada vez mais atentos à sustentabilidade e ao design exclusivo de seus imóveis. Esses consumidores procuram propriedades que ofereçam eficiência energética e integração com o meio ambiente, o que reflete uma mudança nas prioridades do setor de luxo. Certificações verdes, áreas projetadas para a maior conexão com o mar e a natureza, jardins suspensos e até experiências sensoriais em paisagismo são alguns exemplos em Balneário Camboriú.

Outro estudo relevante, o Real Estate Predictions 2024, da Deloitte, empresa internacional de consultoria, aponta que o bem-estar tem se tornado um fator determinante, o que tem levado construtoras da cidade catarinense, conforme conta Bruno Cassola, especialista no segmento, a investirem nas mais diversificadas experiências em espaços de massagem, beleza e terapias de longevidade inspiradas em grandes spas internacionais, além de academias completas com equipamentos de última geração.

"Os clientes de alta renda não se contentam mais apenas com o padrão do imóvel, essa qualidade precisa estar aliada a uma série de fatores, desde a procedência da construtora até as tecnologias sustentáveis empregadas e áreas amplas que garantam privacidade, bem-estar e conforto", explica Cassola.

Além disso, o estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), publicado em 2023, revela que, no Brasil, a personalização dos acabamentos, a exclusividade e a proximidade com centros urbanos são fatores relevantes para os ricos e super-ricos.

"As construtoras de Balneário Camboriú já oferecem, além de fachadas e interiores com assinaturas de grifes, serviços completos de personalização, permitindo que o cliente altere o interior do apartamento, desde o layout da planta até a escolha de acabamentos e revestimentos. Além disso, é possível receber o imóvel totalmente mobiliado e decorado, com peças de renomados designers", destaca Cassola.