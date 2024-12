Tenório Simões investe em novo bairro planejado de Paulista e chega ao Recife com apartamentos econômicos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para marcar os 15 anos de trajetória, a Tenório Simões anunciou, nesta quarta-feira (4), sua chegada ao mercado do Recife. Atuante em Paulista, a construtora pretende entregar 1.300 unidades habitacionais na capital pernambucana, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em mais de R$ 300 milhões, dentro do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Em outra frente, a Tenório mantém seu compromisso com o desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, construindo o primeiro empreendimento do novo bairro planejado do Janga, em Paulista.

No Janga, o projeto está programado para ser lançado já nos primeiros meses do ano que vem e marca o início de uma série de empreendimentos voltados para a faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida.

“Estamos entusiasmados com a negociação e a expectativa de construir todo o loteamento. O Janga Garden Residence será o primeiro passo, e também vamos desenvolver a infraestrutura de equipamentos públicos necessária para o bairro”, afirma o CEO da construtora, Rafael Tenório Simões.

Localizado em frente ao Novo Atacarejo e a apenas cinco minutos da praia, o Janga Garden Residence contará com três torres projetadas sob o conceito Family Club. Os apartamentos, de 42 m² e 43m², que terão dois quartos com varanda gourmet integrada à cozinha e opções com suíte canadense, serão acompanhados de uma estrutura completa de lazer, incluindo mais de 20 itens.

Tenório Simões celebra 15 anos de história na construção civil - LUCAS MORAES/JC

Expansão para o Recife

Além do bairro planejado em Paulista, a Tenório Simões também se prepara para expandir sua atuação no Recife. Em 2025, a construtora iniciará a construção de novos empreendimentos nos bairros de Tejipió, San Martin, Jiquiá e São José, com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em mais de R$ 300 milhões pelo programa habitacional do governo federal Minha Casa Minha Vida. No total, serão mais de 1.300 unidades habitacionais construídas na capital pernambucana.

“Nosso objetivo é protagonizar a oferta de apartamentos econômicos no Recife. Ao longo desses 15 anos, a Tenório Simões se destacou pela qualidade e pelo compromisso com a entrega a cada cliente”, aponta Rafael, que promete projetos econômicos com requinte e comodidades como minimercados.