Leilão: Perpart faz nova rodada de ofertas, com imóveis em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Perpart realiza sua 7ª rodada de licitação na próxima segunda-feira (9), às 10h, com boas oportunidades de negócios. O leilão será realizado de forma presencial e contará com oito lotes de imóveis, avaliados em R$ 7.705.100. Entre as ofertas é possível encontrar dois imóveis localizados em na avenida Engenheiro Domingos Ferreira, uma dos corredores mais valorizados da Zona Sul do Recife.

Os interessados também vão encontrar ainda mais três imóveis no Pina, um no Ibura, um na Macaxeira e mais em Arthur Lundgreen, em Paulista. Os oito lotes fazem parte do patrimônio da Perpart, mas não têm uso público. Por isso, vão ser vendidos e os recursos serão repassados para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis), que ajuda a financiar o Programa Morar Bem.

RECURSOS DO FEHIS

O presidente da Perpart, Francisco Amaral, reforça que os recursos destinados ao Fehis viabilizam a construção de habitações de interesse social em Pernambuco. Além disso, a venda de imóveis representa um bom negócio para os compradores. “O leilão de imóveis ajuda a garantir moradia digna no Estado e é uma oportunidade para o mercado em geral, que vai encontrar preços competitivos”, acrescenta.

A licitação será realizada no auditório da sede da Perpart, no Cordeiro. Durante a sessão pública, serão abertos os envelopes com as propostas e os documentos de habilitação dos participantes, que devem ser entregues até 10h do mesmo dia. O vencedor será aquele que apresentar a maior oferta pelos imóveis listados no edital. Os participantes também deverão apresentar uma caução de 5% do valor.



Imóveis disponíveis para licitação:

Lote 01: Rua Ida, 286, Vila Buriti, Macaxeira

Valor: R$ 311.000,00

Lote 02: Travessa José Maria, s/n, Arthur Lundgren I

Valor: R$ 1.393.000,00

Lote 03: Rua Taquaral, nº 30, Ibura, Recife-PE

Valor: R$ 132.100,00

Lote 04: Rua São Luís, S/N, Pina, Recife-PE

Valor: R$ 453.000,00

Lote 05: Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 466, Pina, Recife-PE

Valor: R$ 1.656.000,00

Lote 06: Rua Carneiro Pessoa, nº 335, Pina, Recife-PE

Valor: R$ 1.468.000,00

Lote 07: Av. Eng. Domingos Ferreira, entre nº 92 e nº 110, Pina, Recife-PE

Valor: R$ 1.614.000,00

Lote 08: Rua Carneiro Pessoa, nº 183, Pina, Recife-PE

Valor: R$ 678.000,00

Serviço do leilão

Local: Rua Dr. João Lacerda, nº 395 – Cordeiro – Recife-PE

E-mail para contato: cpl@perpart.pe.gov.br

Telefone: (81) 3184-5117