Construtoras discutem soluções no planejamento de conjuntos habitacionais com foco na primeira infância

O Governo de Pernambuco está colhendo os primeiros frutos de sua iniciativa para valorizar a primeira infância nos habitacionais construídos com o apoio estadual. Nesta terça-feira (10), será realizada a oficina "Empreendimentos Habitacionais e Primeira Infância", que reunirá construtoras selecionadas para desenvolver empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida FAR, em terrenos doados pelo Estado, além de empresas com projetos cadastrados no programa Morar Bem Pernambuco, modalidade Entrada Garantida.

O evento tem como objetivo sensibilizar e capacitar tecnicamente os participantes em planejamento, urbanismo, arquitetura e design voltados para novos conjuntos habitacionais, adotando uma abordagem inovadora e ampliada que prioriza as necessidades da primeira infância.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção, Urban95 Habitação, Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

"A ideia do governo do Estado é fomentar, na habitação de interesse social, espaços que sejam adequados para a primeira infância. Passamos a exigir essa atenção dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida FAR, em que o governo do Estado fez doação de terrenos”, diz a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), Simone Nunes.

“Essa oficina, com a participação das construtoras, é um passo nesse caminho. O que a gente espera é que, a partir desses passos, comece a haver uma mudança significativa nos modelos de habitação de interesse social em Pernambuco e, quem sabe, em todo o Brasil".

NOVAS INICIATIVAS



Durante o evento, serão apresentadas iniciativas de sucesso que servirão como referências práticas e replicáveis para empreendimentos habitacionais voltados à primeira infância em Pernambuco. A oficina também contará com a apresentação de guias e modelos desenvolvidos pelo Estúdio +1, oferecendo soluções que priorizam a acessibilidade e a funcionalidade.

Essas propostas têm como objetivo criar ambientes que incentivem o brincar livre, uma estratégia essencial para o desenvolvimento integral das crianças, abrangendo aspectos físicos, motores, cognitivos e socioemocionais.

O evento reforça a relevância do Programa Morar Bem, que estabelece como pré-requisito a inclusão de espaços de lazer voltados para crianças nos empreendimentos financiados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O programa, voltado à população de baixa renda, já se consolidou como modelo inovador em Pernambuco e vem sendo observado como referência por outros estados.

Segundo Rogério Morais, diretor-executivo do Instituto PIPA, o encontro marca um avanço significativo na integração entre urbanismo, arquitetura e o olhar atento às necessidades das crianças pequenas. “Vamos apresentar o conceito e a importância das questões urbanísticas e de território para o desenvolvimento infantil, destacando casos de sucesso como a Praça Pipa e os espaços de lazer projetados para os novos condomínios de Caruaru, desenvolvidos pela Viana & Moura”, afirmou.

O workshop será direcionado a 12 construtoras com empreendimentos já contratados e em fase de execução. A proposta é capacitar os participantes para atender às demandas de maneira eficiente e econômica.

Oficina Empreendimentos Habitacionais e Primeira Infância

Data: 10/12

Horário: 8h

Local: Rua Vinte e Quatro de Agosto, 209 - Santo Amaro, Recife - PE